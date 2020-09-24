Bir İlçede Koronavirüse Karşı Kitlesel Bağışıklık Sağlandı

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, Türkiye'deki bir ilçede koronavirüs salgınına karşı kitlesel bağışıklığın sağlandığını açıkladı. Azap'a göre ismi açıklanmayan o ilçeye giriş çıkış yasaklanır ya da kontrollü yapılırsa, bölgede sağlıklı bir yaşam sürdürülebilecek.

Bugüne kadar yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Ülkemizdeki bir ilçede koronavirüs salgınına karşı kitlesel bağışıklığın sağlandığını söyleyen Azap, o ilçeye giriş çıkış yapılmaması ya da kontrollü olarak yapılması durumunda bir daha sorun yaşanmayacağını ifade etti.

HaberTürk'te yer alan habere göre Azap, tanıdığı biri aracılığıyla o ilçedeki koronavirüs vaka sayısını öğreniyor. Bunu sistem üzerinden kontrol edip ilçe nüfusuna oranlayan Azap, ilçede kitlesel bağışıklığa ulaşıldığı sonucuna ulaşıyor. Kısacası o ilçede yaşayan vatandaşlarımız, koronavirüse karşı pek çoğumuzdan daha güvenli durumdalar. Ancak virüse ikinci kez yakalanılabileceğinin de unutulmaması gerekiyor.

Azap, HaberTürk'e yaptığı açıklamalarda o ilçenin ismini açıklamış ancak yayınlanmasını istememiş. Bunun nedeniyle ilçenin ilgi görüp, salgının yeniden patlak verebilecek olması. O ilçenin hangisi olduğu şu an için bir sır ancak kitlesel bağışıklığın nüfusun az olan pek çok ilçede sağlanması da muhtemel görünüyor.

Muharrem Sarıkaya, konuyla ilgili değerlendirmelerinde büyük nüfuslu lokasyonlarda kitlesel bağışıklığın kazanılmasının çok zor olduğunu ifade ediyor. Ancak özellikle de belirli şehirlerimizdeki vaka yoğunluğunun çok yüksek olduğunu yok saymazsak, ilerleyen süreçte herhangi bir şehrimizde de kitlesel bağışıklığın kazanılma ihtimali mevcut.