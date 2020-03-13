3D baskı teknolojileriyle ilgilenen Werner adlı bir adam, dünyanın ilk Cybertruck ayakkabısını üretti. Werner, ayakkabının parçalarını 3D yazıcıyla üretip montajladı ve süreci bir videoyla paylaştı.

Tesla Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla insanları ikiye bölmüştü. Aracın tasarım çizgileri, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere daha önce birçok üründe kullanılmıştı. Şimdi ise 3D baskı ile yakından ilgilenen bir adam, Tesla Cybertruck ayakkabısı üretti.

Cybertruck ayakkabıları ilk kez ortaya çıkmadı. Daha önce Tesla CEO'su Elon Musk'a photoshop ile Cybertruck ayakkabılarının giydirildiği görüntüler internette paylaşılmıştı. Werner, photoshop ürünü ayakkabıları 3D yazıcısı ile üreterek gerçeğe dönüştürdü ve YouTube'da paylaştı.

Werner'in ayakkabısı Elon Musk'a giydirilenlerin aksine gerçek ve bu yüzden dünyanın ilk gerçek Tesla Cybertruck ayakkabısı olarak kabul ediliyor. 3D yazıcıyla yapılan ayakkabıları tasarlamak ve montajını yapmak yoğun bir çaba gerektiriyor.

Werner, Cybertruck ayakkabısını beğenenler ve yapmak isteyenler için 3D modelleme dosyalarını burada paylaştı.

İşte dünyanın ilk Cybertruck ayakkabısı: