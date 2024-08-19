Ağır vasıta üreticisi CASE, dünyanın ilk elektrikli ekskavatörünü tanıttı. "EV580" isimli ekskavatör, sıfır emisyonlu olmasının yanı sıra sessiz çalışma yeteneği ile dikkat çekiyor.

İnşaat sektörü için ilk niteliğinde olan bir gelişme yaşandı. İş makinesi ve traktör gibi ağır araç üretimleri yapan CASE, yeni bir ekskavatör tanıttı. "580EV" olarak isimlendirilen bu ekskavatör, elektrikli bir motordan güç alıyor. CASE 580EV için dünyanın ilk elektrik motorlu ekskavatörü diyebiliriz.

CASE 580EV, 400 voltluk altyapı üzerine inşa edilmiş 80 kW kapasiteli iki elektrik motoru ile donatıldı. 71 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen ekskavatör, firmanın dizel motorlu 580SN ekskavatör modeli ile aynı çalışma kapasitesine sahip.

Karşınızda dünyanın ilk elektrik motorlu ekskavatörü CASE 580EV

CASE 580EV, inşaat sektörü için devrim niteliğinde. Zira bu ekskavatör, sıfır emisyonlu olmasının yanı sıra, düşük gürültülü bir yapıya sahip. Bu da ekskavatörü gece ve hatta kapalı alanlarda bile çalışabilir kılıyor.

CASE 580EV, henüz seri üretimde değil. CASE'in açıklamasına göre EV580, yıl sonuna kadar 5 adet üretilecek. Bakalım bu ekskavatörler, inşaat firmaları için gerçekten yeni bir devrin başlangıcı olacak mı...