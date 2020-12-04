Elektronik Kağıt Tabanlı Esnek ve Renkli Ekran Geliştirildi

Elektrikli mürekkep devi E Ink ve Plastic Logic bir araya gelerek ACeP teknolojisi tabanlı dünyanın ilk esnek ve renkli ekranını geliştirdi. Yeni ekranın gelecekte giyilebilir teknolojilerde kullanılması bekleniyor.

E Ink, 2016 yılının mayıs ayında yeni bir teknolojisini tanıtmıştı. Şirketin elektrikli mürekkep dünyasında çığır açan yeni teknolojisi renkli elektronik kağıdı hayatımıza sokmuştu. E Ink'in bu teknolojisi, şirketin 'Advanced Color ePaper (ACeP – Gelişmiş Renkli eKağıt)' ismini verdiği teknolojiden yararlanıyordu.

ACeP teknolojisi 2016 yılında çıkış yapmış olsa da bugüne kadar yalnızca tek bir alanda kullanıldı. Teknoloji, yalnızca tabelalarda karşımıza çıkıyordu. Aradan geçen dört yılı aşkın sürenin ardındansa E Ink'in ACeP teknolojisi birçok kullanım alanına sahip olabilecek hale geldi. E Ink'in teknolojisi, bir başka şirketin geliştirdiği panellerle birleşti.

Esnek ve renkli elektronik kağıt paneli geliştirildi:

E Ink'in ortaklık yaptığı Plastic Logic isimli bir şirket, E Ink'in ACeP teknolojisi tabanlı 'Legio' isimli ve yeni renkli ve esnek renkli ekranını geliştirdi. Daha önce de esnek, camsız elektroforetik ekranlar geliştiren Plastic Logic, ACeP teknolojisini gelişmiş organik Thin Film Transistor (TFT – İnce Film Transistör) ekranı olarak önümüze sundu.

E Ink'in açıklamasına göre Plastic Logic'in geliştirdiği ekranlar yüksek çözünürlüğün yanı sıra hafif olmalarıyla ve aşırı düşük güç tüketmeleriyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte TFT'ler, ince ve daha hafif yapılarıyla giyilebilir teknoloji alanında da ideal bir seçim olabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra E Ink ve Plastic Logic tarafından paylaşılan açıklamada giyilebilir teknoloji endüstrisi hakkında da bir detaya yer verildi. Açıklamada bu endüstrinin IDTechEx verilerine göre 2026 yılında ulaşacağı değer verildi. Buna göre giyilebilir teknolojiler, 2026 yılında 150 milyar dolar seviyesine ulaşacak.