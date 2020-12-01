Qualcomm, halen devam eden etkinliği sırasında yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888 için bir tanıtım yayınladı. Ayrıca yeni yonga setini, 14 akıllı telefon üreticisinin kullanacağını da açıkladı.

Akıllı telefon işlemcileri denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi Snapdragon yongalarıyla Qualcomm oluyor. Şirketin, yine dikkatleri üstüne çekeceği yeni amiral gemisi yonga setini ise Snapdragon Tech Summit Digital etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

XDA-Developers'ta yer alan habere göre şirket, Snapdragon 888 olarak adlandırdığı yeni amiral gemisi yonga seti için bir tanıtım yayınladı. Qualcomm, ayrıca yeni yonga setini kullanacak 14 akıllı telefon üreticisi olduğunu da onayladı. Peki, Snapdragon 888'in şu ana kadar bilinen özellikleri neler?

Snapdragon 888'in şu ana kadar bilinen özellikleri

Snapdragon X60 5G modem

Snapdragon 888 5G'de 3. nesil Qualcomm X60 5G modem – RF System bulunacak. Bu modem, hem mmWave hem de 6 altı 5G uyumluluk sunacak. Modem ayrıca 5G sağlayıcı birleşmelerini, küresel çoklu SIM'i, 5G Standalone'u, 5G Non-standalone'u ve Dynamic Spectrum Sharing'i destekleyecek.

Qualcomm AI Engine

Qualcomm'un yeni amiral gemisi, tamamen yeniden tasarlanmış Qualcomm Hexagon işlemciyle birlikte 6. nesil Qualcomm AI Engine'i de içerisinde barındıracak. Yeni AI Engine (Yapay Zekâ Motoru), saniyede 26 tera (trilyon) işlem yeteneğine sahip olacak ve önceki nesillere göre hem performans hem de güç tüketimi anlamında iyileştirmeler sağlayacak. Ayrıca yapay zekâ platformu, 2. nesil Qualcomm Sensing Hub ile geliştirilmiş olacak.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming

Snapdragon 888, yeni üçüncü nesil Snapdragon Elite Gaming'e sahip olacak. Bu sayede Qualcomm Adreno GPU'larda önceki nesle göre önemli bir artış yaşanacak.

Qualcomm Spectra ISP

Yeni yonga seti, Qualcomm Spectra ISP'nin daha hızlı gigapixel hızı sayesinde daha iyi fotoğraf performans hesaplaması sunacak. Buna göre yeni ISP, saniye başına 2,7 gigapixel fotoğraflar ve videolar ya da 12 MP çözünürlüklü 120 fotoğraf çekebilmesini sağlayacak.

Şirket, Snapdragon 888 yonga setini kullanacak 14 akıllı telefon üreticisini de açıkladı. Buna göre ASUS, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo, Xiaomi ve ZTE şirketin yeni yonga setini kullanacak üreticiler arasında bulunuyor.