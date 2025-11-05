Dünyanın İlk Ev Tipi Robot Köpeği Duyuruldu: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Fiyatı!

Çinli bir teknoloji şirketi, dünyanın ilk ev tipi robot köpeği dediği yeni ürünü "Rover X1"i duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan robot köpek, küresel pazara ulaşması hâlinde yok satabilir gibi görünüyor. Peki Rover X1 neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Çinli robotik şirketi Dobot'tan bomba bir hamle geldi. Şirket, "Rover X1" olarak isimlendirdiği yeni bir robot köpek duyurdu. Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği olarak lanse edilen Rover X1, sahip olduğu özelliklerle ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Üstelik bu robot köpek, bir iPhone'dan bile daha ucuza satın alınabilecek. Gelin hep birlikte Dobot Rover X1'in özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Dışarıdan bakıldığı zaman piyasadaki diğer robot köpeklere benzerlik gösteren Rover X1, en çok da yetenekleri ile gündem olacak gibi görünüyor. Zira bu robot köpek, dans etmesi veya havlaması için geliştirilmedi. Dobot Rover X1, evinizde devriye gezebilecek, bir bölgede sizi takip edebilecek, poşetlerinizi taşıyabilecek ve hatta çocuklarınıza kodlama öğretebilecek.

Karşınızda Dobot Rover X1:

Dobot Rover X1, gerçek zamanlı haritalama ve analize imkân tanıyan çift yönlü bir görüş sistemine sahip. Bu görüş sistemi, robot köpeğin manuel müdahaleye gerek kalmadan çalışabilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca tekerleklerle desteklenen hibrit ayak yapısı ile patikada yürüyebilen robot köpek, yük taşırken hafif yokuşları tırmanabiliyor. Sesli komutları uygulayan ve hatta sizi takip edebilen robot köpek, isterseniz güvenlik amaçlı devriye atabiliyor. Hatta Rover X1'in üzerine harici bir kamera takabilir, çekilen görüntüyü anlık olarak cep telefonunuza aktarabilirsiniz.

Dobot tarafından yapılan açıklamaya göre Rover X1, yaklaşık olarak 1.050 dolar karşılığında satın alınabilecek bir robot köpek. Bu da bu akıllı cihazı en pahalı iPhone'dan ucuz bir hâle getiriyor. Eğer Dobot, yazılım tarafında da kendini ispatlamayı başarırsa bu robot köpek, küresel pazarda yok satabilir gibi görünüyor.