Dünyanın İlk İnsansı Robot Uygulama Mağazası Duyuruldu (Bas Tuşa Yapsın)

Çinli firma Unitree Robotics, dünyanın ilk insansı robot uygulama mağazasını tanıttı. Artık robotlara yetenek kazandırmak ve paylaşmak oldukça kolay olacak.

Akıllı telefonlara uygulama indirir gibi robotlara yetenek kazandırmak artık hayal değil. Çinli Unitree Robotics, dünyanın ilk insansı robot uygulama mağazasını tanıtarak robotlarla etkileşimde yeni bir dönemin kapısını araladığını duyurdu.

Yeni platform sayesinde kullanıcılar, insansı robotları doğrudan cep telefonlarıyla kontrol edebiliyor, onlara uygulamalar aracılığıyla yeni yetenekler yükleyebiliyor ve başkalarıyla paylaşılan hareket setlerini kullanabiliyor. YouTube, X ve Çin’in sosyal platformu RedNote’ta paylaşılan videolarla duyurulan sistem, robotları günlük hayata bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

Robotların kapasiteleri artık telefonlarda

Unitree Robotics Developer Platform adı verilen bu dijital merkez; yazılımlar, eğitim verileri ve uzaktan kontrol araçlarını tek çatı altında topluyor. Telefon kamerası üzerinden robotun hareketlerini yönlendirmek mümkün. Üstelik robotlar Bruce Lee’den ilham alan dövüş gösterileri, 60’ların ünlü dansı “The Twist” ve bale performansları gibi dikkat çekici performanslar sergileyebiliyor.

Ayrıca mesele sadece eğlence değil. Kullanıcılar ve geliştiriciler, hareket ve eğitim verilerini yükleyip indirerek robotların yeni yetenekler kazanmasını sağlıyor. Bu da bir robota öğretilen yeteneğin hızla diğer robotlara aktarılabilmesi anlamına geliyor. Kısacası robotlar için de artık bir “uygulama ekosistemi” var.

