Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Dünyanın İlk İnsansı Robot Uygulama Mağazası Duyuruldu (Bas Tuşa Yapsın)

Çinli firma Unitree Robotics, dünyanın ilk insansı robot uygulama mağazasını tanıttı. Artık robotlara yetenek kazandırmak ve paylaşmak oldukça kolay olacak.

Dünyanın İlk İnsansı Robot Uygulama Mağazası Duyuruldu (Bas Tuşa Yapsın)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefonlara uygulama indirir gibi robotlara yetenek kazandırmak artık hayal değil. Çinli Unitree Robotics, dünyanın ilk insansı robot uygulama mağazasını tanıtarak robotlarla etkileşimde yeni bir dönemin kapısını araladığını duyurdu.

Yeni platform sayesinde kullanıcılar, insansı robotları doğrudan cep telefonlarıyla kontrol edebiliyor, onlara uygulamalar aracılığıyla yeni yetenekler yükleyebiliyor ve başkalarıyla paylaşılan hareket setlerini kullanabiliyor. YouTube, X ve Çin’in sosyal platformu RedNote’ta paylaşılan videolarla duyurulan sistem, robotları günlük hayata bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

Robotların kapasiteleri artık telefonlarda

Unitree Robotics Developer Platform adı verilen bu dijital merkez; yazılımlar, eğitim verileri ve uzaktan kontrol araçlarını tek çatı altında topluyor. Telefon kamerası üzerinden robotun hareketlerini yönlendirmek mümkün. Üstelik robotlar Bruce Lee’den ilham alan dövüş gösterileri, 60’ların ünlü dansı “The Twist” ve bale performansları gibi dikkat çekici performanslar sergileyebiliyor.

Ayrıca mesele sadece eğlence değil. Kullanıcılar ve geliştiriciler, hareket ve eğitim verilerini yükleyip indirerek robotların yeni yetenekler kazanmasını sağlıyor. Bu da bir robota öğretilen yeteneğin hızla diğer robotlara aktarılabilmesi anlamına geliyor. Kısacası robotlar için de artık bir “uygulama ekosistemi” var.

Rol Yap Dediler, Tetiği Çekti: İnsansı Robot Silahla YouTuber'a Saldırdı [Video] Rol Yap Dediler, Tetiği Çekti: İnsansı Robot Silahla YouTuber'a Saldırdı [Video]
Dünyanın İlk 6 Kollu İnsansı Robotu Tanıtıldı: Aynı Anda Birçok Görev Yapabiliyor! Dünyanın İlk 6 Kollu İnsansı Robotu Tanıtıldı: Aynı Anda Birçok Görev Yapabiliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Robotik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim