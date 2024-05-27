Avustralyalı bilim insanları, ana materyallerinden biri kullanılmış kahve telvesi olan beton geliştirdiler ve mühendisler, bu betonu kullanarak bir yol inşa ettiler. Bu yolun amacı, kahve telvesinin betonu nasıl etkileyeceğini ölçmek.

Avustralya'da hizmet veren RMIT Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, geçtiğimiz yıl dikkat önemli bir çalışmaya imza atmışlardı. Bu çalışma kapsamında betona kullanılmış kahve telveleri eklenmesi hâlinde, betonun yüzde 30'a kadar güçlendiği tespit edilmişti.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, bu kez kağıt üzerinde yaptıkları çalışmayı gerçek hayatta test etmeye başladılar. Eğer bu test süreci başarılı bir şekilde devam ederse beton sektörü için yepyeni bir sayfa açılabilir.

Böyle bir çalışma dünyada ilk kez yapıldı

Bilim insanlarının tarihte ilk kez gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında kullanılmış kahve telveleri, oksijensiz ortamda 350 santigrat dereceye kadar ısıtıldılar. Böylelikle biyokömür oluşturuldu. Bu önemliydi çünkü kahve telvesi olduğu gibi betona eklenseydi zamanla çözünecek ve betonun dayanımını düşürecekti. Bu arada; çalışma kapsamını genişleten uzmanların kömürlü betonun yanı sıra odun talaşı kullanarak da aynı çalışmayı yaptıklarını söyleyelim.

Betonun içeriğinin değişmesi, inşaat sektörü için çok önemli. Çünkü yeni teknikle hem karbon emisyonu düşmüş olacak hem de beton maliyetleri azalacak. Uzmanlara göre eğer gerçekten yüzde 30'luk dayanım artışı yaşanırsa beton içeriği en az yüzde 10 oranında azalacak. Tabii tüm bunlar için bir süre beklemek ve çalışmanın sonuçlarını görmek gerekecek.

Yapılan çalışmayla ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz