Dünyanın İlk Kuantum Güvenlik Sistemli Aracı CES 2020'de

ISARA, geliştirdiği kuantum güvenlik sistemini, Karma Revero GT'ye entegre etti ve böylelikle araca, kuantum bilgisayarlar üzerinden bile müdahale edilmesinin önünü kesti. ISARA'nın yeni teknolojisi, CES 2020 etkinliklerinde gün yüzüne çıktı.

CES 2020 etkinliklerinde yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Teknoloji üreticileri, birbirlerinin peşi sıra ürettikleri yeni teknolojileri tüketicilere tanıtıyorlar ve bu sayede de tüketiciler hemen her sektörde hangi gelişmelerin yaşanmakta olduğunu yakından görme imkanı yakalıyorlar. CES 2020 etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan şirketlerden bir tanesi de ISARA oldu.

ISARA, kuantum güvenlik sistemleri üzerinde çalışmalar yürüten şirketlerden bir tanesi ve zaman zaman önemli projelere imza atabiliyor. Şimdi, geliştirdiği son teknolojiyi tüketicilerle buluşturan ISARA, Karma Revero GT isimli bir araca entegre ettiği kuantum güvenlik sistemiyle teknoloji tutkunlarını kendisine hayran bıraktı. ISARA'nın yeni teknolojisi, geleceğe olan bakış açınızı değiştirecek türden.

ISARA'nın kuantum güvenlik sisteminin entegre edildiği Revero GT

Otomobil sektörü, son birkaç yıldır büyük bir değişimin içerisinde. Otomobil üreticileri, ürettikleri araçları günümüz teknolojileriyle donatıyorlar ve otomobilleri artık daha akıllı bir hale getiriyorlar. Hatta bazı otomobil üreticileri, araçlarına uzaktan destek ve yazılım güncellemeleri sağlıyor. İşte bu durum, beraberinde bazı sorunları getiriyor.

Hayatımıza yeni yeni giren kuantum bilgisayarlar, sektörü ciddi anlamda değiştiriyor. Çok yüksek hesaplama gücü gerektiren işlemler, kuantum bilgisayarlar sayesinde kolaylıkla tamamlanıyor. Ancak bir kuantum bilgisayar, kötü amaçlar uğruna kullanıldığında büyük sorunlara yol açabilir. Örneğin bir kuantum bilgisayar, otomobil üreticilerinin kablosuz güncelleme gönderdiği sistemlerin şifreleme ve güvenlik sistemlerini sadece saniyeler içerisinde aşabilir.

Bu gibi riskleri düşünen ISARA, geliştirdiği yeni teknolojiyle araçlara kuantum güvenlik önlemleri sunuyor. Böylelikle hem otomobil üreticileri hem de tüketiciler, yaşanabilecek sorunlara karşı korunmuş oluyorlar. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ISARA CEO'su Scott Totzke, otomobiller akıllandıkça veri ve dolayısıyla da sürücü güvenliğinin sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini ifade ediyor.

ISARA'nın elektrik motorlu bir araç olan Revero GT'ye eklediği kuantum güvenlik sistemi, bir hibrit şifreleme imkanı sunuyor. Bu çalışmayı hem araç hem de merkez üzerinde gerçekleştiren ISARA, böylelikle kuantum sistemlerin hemen hemen tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmış ve araç ile merkez arasındaki bulut bağlantısını başarıyla sağlamış oluyor.