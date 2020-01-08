Mercedes'in yeni konsept otomobili 'Vision AVTR', CES 2020 etkinliklerine damgasını vurdu. Şirket, bilim kurgu filmlerinden fırlayan, kapıları ve direksiyonu olmayan yeni konseptini yaptığı tanıtımın ardından da Las Vegas sokaklarına çıkardı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde dün itibarıyla başlayan CES 2020 etkinlikleri, birbirinden yeni teknolojilerle tanışmamıza vesile oldu. Dünyanın dört bir yanından bu etkinliğe katılan teknoloji üreticileri, birbirlerinin peşi sıra sahne aldılar ve geliştirdikleri en yeni teknolojileri, tüketicilerle buluşturdular. CES 2020 etkinliklerine katılan şirketlerden bir tanesi de Almanya merkezli otomobil devi Mercedes'ti.

Mercedes, CES 2020 etkinlikleri kapsamında tüketicilerin karşısına çok özel bir konsept araç ile çıktı. "Vision AVTR" olarak isimlendirilen bu araç, adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünüyor, sunduğu etkileyici özellikler ve tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyordu. Mercedes'in yaptığı açıklamaların ardından bizler de bu aracın ne gibi özelliklere sahip olduğunu sizlerle paylaşmıştık.

Mercedes'in yeni konsept otomobili, tüketicilerin hizmetine sunulmayacak. Aslına bakacak olursak kapıları bile olmayan bu aracı şu an için piyasaya sürmek pek de mümkün değil. Ancak yaşanan yeni gelişme, Mercedes Vision AVTR'nin piyasaya sürülse, yollarda nasıl dolaşacağını ortaya koyuyor. Çünkü Mercedes, aracın tanıtımını yaptıktan sonra küçük bir de Las Vegas turu yaptı.

Mercedes Vision AVTR'nin yollara düşmesi, CES 2020 etkinliklerine katılan misafirlerin de ilgisini çekti. Bazı kişiler, bu tarihi sayılabilecek olan olaya şahit olduğu için kendisini şanslı hissederken kimileriyse Mercedes Vision AVTR'nin yollardaki halini ölümsüzleştirmek için akıllı telefonlarına sarıldı. Hal böyle olunca da çekilen ve internette paylaşılan videolar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız video, Mercedes Vision AVTR'nin halka açık bir caddede dolaşacak olsa çevresinden nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca söz konusu sürüş videosu, Mercedes Vision AVTR'nin direksiyonsuz ve orta konsola yerleştirilen bir dokunmatik kumandayla nasıl kontrol edilebileceğini de gösteriyor. Dilerseniz artık sizleri, Mercedes Vision AVTR'nin sürüş videosu ile başbaşa bırakalım.

Mercedes Vision AVTR sürüş videosu