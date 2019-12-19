Dünyanın İlk Robot İŞKUR'u Kuruldu

Geçtiğimiz günlerde Japon ve İsrailli iki şirketin ortaklığıyla kurulan MasushiAI, müşterilerine kiralayabilecekleri işçi robotlar sunmaya başladı. Robotlar, saatlik veya yapılan işe göre fiyatlandırılarak kiralanıyor.

Birçok kitapta, oyunda ve filmde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların işlerinden olduğuna dair hikayelere rastlamıştık. Bu hikayelerde gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yapay zekaya sahip robotlar, bir insanın yapabileceği işi daha verimli şekilde yapabilir oluyorlardı.

Aslında böyle bir geleceğin pek de uzak olmadığını söylememiz gerekiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde dünyada ilk kez yapay zekalı robotları kullanıcılara sunan ‘iş bulma bürosu’ kuruldu. İsrail merkezli şirket, normalde insanlar tarafından yapılan yorucu işleri üstlenen robotları müşterilerine veriyor.

MusashiAI isimli bu şirket, İsrailli SixAI ve Japon Musashi Seimitsu’nun ortaklığı sonucunda ortaya çıkmış. Şirketin şu anda müşterilerine sunduğu robotlar yalnızca tamamen otonom forklift ve denetim robotlarından oluşuyor.

Şirketin satış politikası ise robotlarını tamamen müşterilerine satmak yönünde değil. MusashiAI, robotlarını birkaç saatliğine satıyor veya yerine getirilen görev sayısına göre fiyat çıkarıyor. Böylece müşteriler fazla para ödemeden yapması gereken işi çabucak halledebiliyor. Aynı zamanda şirket bir robotu birden fazla müşteriye satabiliyor.

İsrailli SixAI şirketinin kurucusu Ran Poliakine, robotların tıpkı insanlar gibi iş yaptıklarını söyledi. Poliakine, robotların otomatikleştirilmediğini, bunun yerine tamamen otonom olduklarını aktardı. Yani şirketin sattığı her robot belirlenen görevi yapabilmek için kendi yolunu bağımsız bir şekilde çiziyor.

Ran Poliakine’nin açıklamalarına göre şirketin amacı, akıllı robotları gerçek dünyadaki iş ortamlarına sokabilmek ve farklı çevrelere adapte olmalarını sağlayabilmekti. Bununla birlikte insanlar için sıkıcı olan işlerin robotlar tarafından halledilebilmesini sağlamaktı.

Öte yandan Japon Musashi Seimitsu, şirketinin CEO’su ve başkanı Hiroshi Otsuka, amaçlarının geleceğe bir adım daha atmak olduğunu vurguladı. Otsuka, görevlerinin yapay zeka ile Japon üretim teknolojisini birleştirerek dünyayı değiştirmek olduğunu söyledi.

Peki siz gelecekte bu tür teknolojilerin yaygınlaşmasını nasıl karşılıyorsunuz? Belki de Detroit: Become Human geleceği en gerçekçi şekilde görmeyi başarmıştır. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.