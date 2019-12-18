Forbes, bugün sabah saatlerinde en çok kazanan YouTube içerik üreticilerinin bir listesini paylaştı. Dünyanın en çok kazanan YouTube içerik üreticisinin 26 milyon dolarla 8 yaşındaki Ryan Kaji olduğu ortaya çıktı.

İlk olarak 1917 yılında piyasaya sürülen ve günümüze kadar gelen iş dergisi Forbes, iki haftada bir yayınladığı dergisinin bu haftasında en çok kazanan YouTube içerik üreticilerinin bir listesini hazırladı. Dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinin de bulunduğu listede VanossGaming onuncu, PewDiePie ise yedinci oldu. İkilinin toplam kazancı olan 24,5 milyon dolar, beklenmedik bir şekilde listenin zirvesinde bulunan kişinin kazancına yetişemedi.

Listenin zirvesinde bulunan Ryan Kaji, henüz 8 yaşında olan ve YouTube’a genellikle oyuncak tanıtım videoları yükleyen bir içerik üreticisi. Ryan’s World isimli YouTube kanalının sahibi olan Ryan, son zamanların en çok para kazanan içerik üreticisi oldu. 8 yaşındaki içerik üreticisi, geçtiğimiz sene 22 milyon dolar kazanıyordu ve bu sene dört milyon dolar artış elde etti. Listenin ikinci sırasında bulunan Dude Perfect kanalının kazancının ise 20 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kaji, oyuncak tanıtarak bir yılda 26 milyon dolar (154 milyon TL) kazanıyor

Ryan Kaji, geçtiğimiz aylarda kanalının ismini değiştirmişti. İlk açıldığından beri Ryan ToysReview olarak bilinen kanalın ismini Kaji, Ryan’s World olarak değiştirmişti. Bunun sebebi olarak ise kanalının fazlasıyla büyümesini ve kanalda artık yalnızca oyuncak tanıtım videoları olmayacağını gösteren Kaji, bundan sonra kanalında çeşitli yarışmalar, eğitim videoları ve bilim deneyleri yapacağını belirtti.

23 milyon abonesi bulunan Ryan Kaji, ilk olarak 2015’te ailesiyle birlikte çektiği videolarla YouTube hayatına başlamıştı ve büyüdükçe daha da fazla abone elde ederek yalnızca 8 yaşındayken yıllık 26 milyon dolar gelir getiren bir işe sahip oldu. 3 yaşında YouTube kanalına içerikler yüklemeye başlayan Ryan Kaji ve ailesi, 2015’te çektikleri ve 1 milyar izlenen bir video sayesinde viral olarak büyümeye başlamışlardı.