Dünyanın İlk "Uçan Araba Gemisi" Tanıtıldı [Video]

Elektrikli hava araçları (eVTOL) için geliştirilen dünyanın ilk yüzen iniş-kalkış istasyonu AutoFlight tarafından tanıtıldı. İşte trafik derdini bitirecek o teknolojiyle ilgili bilmeniz gereken her şey...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yıllardır bilim kurgu filmlerinde görüp "Bizim ömrümüz yeter mi be?" dediğimiz o sahneler, geçtiğimiz günlerde gerçek oldu desek yeridir. Uçan arabalar, yani eVTOL'ler hayatımıza girmeye hazırlanırken, en büyük dertlerden biri olan "Bunlar nereye inip kalkacak?" sorusuna AutoFlight'tan müthiş bir cevap geldi.

Çin merkezli eVTOL devi AutoFlight, dünyanın ilk "Sıfır Karbonlu Yüzen Vertiport"unu tanıttı. Artık elektrikli hava taksileri sadece gökdelen tepelerine değil, denizlere, göllere ve nehirlere de inebilecek. Gelin ulaşımda çağ atlatacak bu sisteme yakından bakalım.

Vertiport tam olarak ne demek? Nasıl kullanılacak?

Başlıksız-1

Bildiğiniz havalimanını düşünün ama pistleri yok, denizin üzerinde yüzüyor ve tamamen elektrikli. AutoFlight'ın geliştirdiği bu sistem, özellikle kalabalık şehirlerdeki arazi sıkıntısını çözmek için tasarlanmış. Şehir merkezine koca bir istasyon kurmak yerine, nehir veya deniz kıyısına bu yüzen platformları yerleştiriyorsunuz, işlem tamam.

Elbette bu sistem, basit bir pistten ibaret değil. Üzerinde güneş enerjisi panelleri, enerji depolama üniteleri ve eVTOL araçları için şarj istasyonları bulunuyor. Yani kendi elektriğini güneşten üreten, üzerine konan hava taksisini şarj eden ve sıfır karbon emisyonuyla çalışan devasa bir powerbank gibi düşünebilirsiniz.

Başlıksız-1

Bu yüzen istasyonlar, AutoFlight'ın kendi geliştirdiği araçlarla tam uyumlu çalışıyor. Bunlar arasında endüstriyel kullanım için "White Shark", 2 tonluk kargo taşıma canavarı "CarryAll" ve bizi en çok heyecanlandıran 6 kişilik yolcu uçağı "Prosperity" yer alıyor.

Özellikle Prosperity modeliyle İstanbul gibi deniz kenarı metropollerde saatler süren yolculukların dakikalara inmesi hedefleniyor. Trafikte köprü trafiği beklemek yerine Boğaz'ın üzerindeki bir yüzen istasyondan havalanıp karşı yakaya 5 dakikada geçiyorsunuz. Şirketin iddiası, kulağa hiç fena gelmiyor.

İlk testler başarıyla tamamlandı!

Başlıksız-1

AutoFlight'ın ilk halka açık demosu 22 Kasım'da Çin'in Kunshan şehrindeki Dianshan Gölü'nde gerçekleştirildi. 2 tonluk bir eVTOL aracı, bu yüzen istasyondan sorunsuz bir şekilde havalandı. Ayrıca üç farklı aracın formasyon uçuşu yaptığı ve havadan malzeme bıraktığı bir kurtarma senaryosu da başarıyla test edildi.

AutoFlight'ın batarya teknolojileri için dev isim CATL ile ortaklık yaptığını da ekleyelim. Yani işin içinde hem havacılık hem de batarya teknolojisinin devleri var. Bu proje sadece bir "ulaşım" projesi değil; enerji platformlarının bakımı, acil durum müdahaleleri ve turizm gibi alanlarda da kullanılacak devasa bir ekosistem.

Bayraktar KIZILELMA’dan Tarihi Sınav: F-16’ya Kilitlendi, Simüle Atış Tam İsabet! [Video] Bayraktar KIZILELMA’dan Tarihi Sınav: F-16’ya Kilitlendi, Simüle Atış Tam İsabet! [Video]

AutoFlight'ın yayımladığı test görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz:

