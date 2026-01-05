Tümü Webekno
CES 2026: Dünyanın İlk Ultrasonik Şef Bıçağıyla Tanışın (Titreşimlerle Çok Daha Keskin)

Seattle Ultrasonics isimli firma, dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını CES 2026 kapsamında sergilemeye başladı. Bıçak, gizlice titreyerek çok daha keskin şekilde performans gösterebiliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği CES 2025, 6 Ocak itibarıyla ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen başlıyor. 9 Ocak’a kadar sürecek etkinlikte birçok firmada yepyeni teknolojilerin ve ürünlerin geldiğini göreceğiz. Her sene olduğu gibi bu sene de duyurular CES öncesinde firmalardan gelmeye başladı.

Bunlardan biri de Seattle Ultrasonics’ti. Şirket, aslında birkaç ay önce ilk olarak duyurduğu dünyanın ilk ultrasonik bıçağı “C-200”ü resmen CES’te sergilemeye başladı. Bu bıçak, yemek yapma konusunda yepyeni bir dönemi temsil ediyor olabilir.

Kullanırken gizlice titriyor

c1

Evlerde yemmek yapanlara yönelik özel olarak tasarlanan bir bıçak olan C-200 modeli, kullanırken gizlice titreyen bir bıçak. Titrerken bıçağın hareket ettiğini görmüyorsunuz veya tutma yerinde titreşimi hissetmiyorsunuz. Ancak buna rağmen titreyerek çok daha iyi performans gösterebiliyor.

bicak32

Bıçağın üzerinde turuncu renkli bir buton var. Bu butona basıldığına titreşim özelliği devreye giriyor. Keskin kısım saniyede 30000 civarında titreşim yaparak geleneksel bir bıçaktan çok daha keskin hâle geliyor ve kolay kesimler sağlıyor. Japon AUS-10 çeliğinden üretilmesiyle zaten başlı başına çok iyi bir bıçak. Turuncu düğme kapalıyken ise %50'ye kadar daha az çaba gösteriyor, daha az yapışmayla ve daha kolay temizlikle kullanılabiliyor.

Diğer özelliklerinden bahsedecek olursak 200 mm’lik boyutu var. Üç katmanlı yapıda Japon AUS-10 çelik malzeme, 1100 mAh çıkarılabilir lityum iyon batarya, IP65 dayanıklılık, 10W çalışma gücü gibi özellikleri var. CES 2026 boyunca sergilenecek C-200 bıçağı 399 dolarlık fiyata sahip. Teslimatlarının Mart 2026’da başlaması planlanıyor.

CES

