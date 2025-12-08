Arnavutluk'un rüşvetle mücadele eden yapay zekâ bakanı Diella, hiciv yapan bir internet sitesinde ülkedeki yolsuzluğa gönderme yapmak amacıyla rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı şeklinde haberleştirildi. Bu hayali olay, Türkiye sosyal medyasında da gündeme oturdu. İşte yaşananların aslı...

Geçtiğimiz hafta sonu, Türkiye'de çok garip bir olay yaşandı. Arnavutluk hükûmetinin dünyanın ilk yapay zekâ bakanı olarak nitelendirdiği Diella'nın, rüşvet aldığı ve görevinden uzaklaştırıldığı, yani kapatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Küresel çapta gündem olan iddia, Türkiye'deki sosyal medya hesapları ve ana akım medyada da büyük ilgi gördü. Ancak işin aslı, tahmin edebileceğiniz üzere öyle değildi...

Webtekno ekibi olarak zaman zaman sizlerle paylaştığımız haberlerimizde sosyal medya hesapları ile ana akım medyanın düştüğü tuzaklardan bahsediyor, işin aslını anlatıyoruz. İşte Diella'nın olayı da bunlardan bir tanesi. Gelin şimdi bu olayın detaylarına inelim.

Diella'ya yönelik rüşvet iddiası nereden çıktı?

Hafta sonu boyunca ülke gündemini meşgul eden iddiayı gündeme getiren internet sitesi, Hırvatistan merkezli newsbar.hr. Bu internet sitesi, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri ti'ye almasıyla, mizahi ve gerçek dışı içerikleriyle bilinen Zaytung'a benzer yapıya sahip. Zaten buradaki bağlantı üzerinden siteye ulaştığınız zaman sitenin hiciv dolu olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Biz bu makaleyi yazarken manşetlerinde bulunan bir içerikte Donald Trump'a Altın Ayakkabı ödülü verildiğinin söylendiği bir haber bile bulunuyor.

newsbar.hr'nin "haberinde" ne söyleniyor?

Hırvatistan merkezli internet sitesi, Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı Diella ilgili aşırı eğlenceli bir içerik yapmış durumda. Öyle ki yapay zekânın kendi kendine karar verip rüşvet aldığı ifade ediliyor. Yani mizahi paylaşımda bunun bir algoritma hatası olmadığı belirtiliyor. Hatta ülkenin eski bakanlarından birinin ismi geçirilip, yaşanan olayın modelin aşırı hassas öğrenim mekanizmasından kaynaklandığının söylenildiği ifade ediliyor.

Eski bakana atfedilen ifadeler şu şekilde:

Diella, 1994'ten 2024'e kadar tüm kamu alımlarının verilerini işledi. Sinir ağı, projenin hayata geçirilebilmesi için her sözleşmenin değerinin yüzde 10 ila 15'inin bilinmeyen bir hesaba aktarılması gerektiğini belirten istatistiksel bir model tespit etti. Diella yolsuzluk yapmadı, sadece aşırı uyumlu. Bunun KDV ödemek gibi yasal bir yükümlülük olduğunu düşünüyordu.

Diella'nın "olmayan" avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürdü!

Arnavutluk hükûmeti, Diella'nın bir avukatı olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak newsbar'ın hazırladığı metinde bu yapay zekânın, yine yapay zekâdan güç alan bir avukata sahip olduğunu ileri sürüyor. "GPT-4o" modeli üzerine inşa edildiği ifade edilen bu hayali avukat, Diella'nın suçsuz olduğunu şu sözlerle savunuyor:

Müvekkilimin fiziksel bir bedeni yok. Bu yüzden pahalı saatlere, Durres'te hafta sonu evlerine veya yemeğe para harcayamaz. Para, diskindeki birler ve sıfırlardan ibaretti, kavramsal bir sanattı.

Peki bu hayali olayda nasıl bir paradan bahsediliyor?

Gelelim newsbar'ın hayali içeriğinde alınan rüşvet miktarına. Hazırlanan metinde, Diella'nın 14 BTC tutarında rüşvet aldığı ifade ediliyor. newsbar editörlerine göre rüşvet veren kişi bir otoyol inşaatı ihalesi alacak, Diella ise bu parayla kendi algoritmasını optimize etme fırsatı yakalayacaktı...

Makalenin tamamını okumak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bunu gerçek gibi paylaşanlara çağrımızdır: Yapmayın!

newsbar'ın böyle bir haber yapmaktaki amacı, Balkan ülkelerinde sık sık gündem olan yolsuzluk meselesini ti'ye almaktı. Ancak ülkemizdeki ne yazık ki köklü ve "tecrübeli" medya kurumlarının böylesine bariz bir mizahi yazıyı bile gerçek bir habermiş gibi aktardıklarını üzülerek izledik.

Sosyal medya ve haber siteleri aracılığı ile milyonlarca vatandaş, Hırvatistan'daki bir internet sitesinin hiciv yaptığı bir olayı gerçekmiş gibi gördü bile. Tahmin edebileceğiniz üzere bizim Webtekno olarak bu vatandaşların tamamına ulaşma şansımız olmayacak. Pek çok kişi, bu olayı gerçekmiş gibi beynine kodladı ve açık bir şekilde mizahi ve tamamen uydurma bir olay, binlerce kişi tarafından gerçek olarak hatırlanıp anlatılacak.

Değerli mestektaşlarımız; lütfen kaynağını doğrulamadan bilgi paylaşımı yapmayın. Yanlış bilginin bu denli hızlı yayıldığı bir dönemde medyanın en önemli sorumluluğu doğru bilgiyi servis etmektir.