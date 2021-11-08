"Dünyanın Sonunda" Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı

Bilim insanları, dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan bir araştırmaya imza attı ve böyle bir durumda sığınılabilecek en güvenli ülkeleri açıkladı. Listenin başında Yeni Zelanda yer alıyor.

Dünya, küresel ısınma nedeniyle artık bir uçurumun kıyısına dayanmış durumdayken bilim insanlarından geleceğe dair korkuyu artıran bir araştırma geldi. Artan nüfus ve küresel ekonominin zararları nedeniyle dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan araştırma, aynı zamanda en güvenli ülkeleri de belirledi.

Araştırmada enerji temelli küresel ekonominin çevreye verdiği zarar nedeniyle insan uygarlığının ‘tehlikeli bir durumda’ olduğu belirtildi. Buna göre şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı ve COVID-19’dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonu, küresel bir çöküşü ortaya çıkarabilir.

Peki böyle bir durumda dünyanın en güvenli yerleri neresi olacak?

Bilim insanları, araştırmalarında küresel bir çöküş durumunda sığınılabilecek en güvenli ülkeleri ve yerleri de belirledi. Paylaşılan bilgilere göre bu ülkeler ve yerler Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya’nın Tazmanya eyaleti. Listenin ilk sırasında yer alan Yeni Zelanda, jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olmasıyla birinci sırada yer aldı.

Ülkelerin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerse nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yetenekleri gibi faktörlerden oluşuyordu. Bilim insanları, ülkelere de dayanıklılıklarını artırabilmeleri için yapmaları gereken bazı şeyleri gösterdi. Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiği, gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiği bildirildi.