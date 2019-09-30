Önümüzdeki yıl "Expo 2020" etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Dubai, dünyada bir ilki uygulamaya koymaya çalışıyor. Bu hizmet kapsamında sarı taksiler, Wi-Fi donanımlarıyla entegre edilecek ve taksiye binenler, Wi-Fi hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Wi-Fi bağlantıları her geçen gün biraz daha yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Bir dönem sadece sayılı işletmelerde yer alan ücretsiz Wi-Fi hizmeti, artık neredeyse bütün işletmelerde mevcut. Ayrıca artık belediyeler, belirledikleri bölgelerde de ücretsiz olarak Wi-Fi imkanı sunuyor. Ancak şimdi Dubai, ücretsiz Wi-Fi hizmetini biraz daha ileri götürmek için çalışmalarını tamamlamış durumda.

Dubai, dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu durum, ilerleyen dönemlerde biraz daha değişeceğe benziyor. Bunun nedeni ise Dubai'deki sarı taksilerin, bundan sonra ücretsiz olarak Wi-Fi hizmeti sunacak olması. Dubai'deki sarı taksilerin bu hizmetinden hem bölge halkı hem de turistik veya iş amaçlı gelen misafirler tarafından kullanılabilecek. Dubai Yollar ve Ulaşım Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre bu hizmet, dünyada ilk kez sunulacak.

Sistemin aktif ve Dubai'nin her noktasında kullanılabilir olması yönündeki çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre şu an için sarı taksilere Wi-Fi bağlantı desteği sağlayacak entegrasyonlar ve ağ iletim noktaları için çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmaların ekim ayında tamamlanması ve sarı taksilerin aktif olarak Wi-Fi bağlantısı sunması planlanıyor.

Hizmetin aktif olarak kullanılmasıyla birlikte bir dizi akıllı sistem de Dubai'nin hizmetine sunulacak. Bu hizmetler kapsamında bölgeye giden insanlara, anlık çeviri hizmeti, döviz bilgileri ve seyahat planlama gibi çeşitli imkanlar sunulacak. Bu sayede hem bölgeye yabancı olanların sorun yaşamaması hem de aktif olarak internet hizmeti kullanabilmeleri sağlanacak.

Dubai'de hayata geçmesi için çalışmalarına devam edilen Wi-Fi projesi, "Du" isimli operatörün çalışmalarıyla sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Du yetkilileri, Dubai'deki metro ve tramvaylarda Wi-Fi hizmetlerinin zaten bulunduğunu, şimdi ise bu hizmetin kapsamının genişletilerek sarı taksilere de sunulacağını açıkladı. Ancak Dubai Yollar ve Ulaşım Kurumu, bölgedeki her ulaşım aracında Wi-Fi hizmetinin sunulmasını istiyor.

Aslına bakacak olursak Wi-Fi hizmeti konusunda yapılan büyük yatırımların altında yatan neden, Dubai'nin önümüzdeki yıl, "Expo 2020" etkinliklerine ev sahipliği yapacak olması. Hatta bu konuda Dubai'deki teknelere ve feribotlara da Wi-Fi hizmetinin sunulması planlanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bölgedeki otobüslerin tamamı Wi-Fi hizmeti için gerekli çalışmalarını tamamlamış durumda ve 520 otobüs, aktif olarak Wi-Fi hizmeti veriyor.