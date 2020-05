Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Hepsi Ücretsiz)

Yeterince güçlü bir bilgisayarınız yoksa, yeni oyunları oynamak zulüm gibi gelebilir. Zira bilgisayarınız bu oyunları ya çalıştırmayacaktır ya da size oynatmamak için elinden geleni yapacaktır. Bu durumda olan kişiler için hazırladığımız düşük sistem gereksinimli oyunlar listemize hoş geldiniz.

İyi donanımı olan bir bilgisayara sahip olan kişiler, yeni nesil oyunlar oynayarak sıkıntısını giderebiliyor. Ancak bilgisayarını güncelleyemeyen oyuncular için eğlence git gide zor bir hale geliyor.

Endişe etmenize gerek yok zira sizler için düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi oluşturduk. Bu listede genellikle online birinci şahıs nişancı oyunu bulunuyor ancak farklı türlerden oyunlara da yer verdik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunlara göz atalım.

Düşük sistem gereksinimli oyunlar:

Çıkış Tarihi: 1 Haziran 2016

1 Haziran 2016 Geliştirici Ekip: Vertigo Games America

Eski olmasına rağmen hala sevilen ve oynanan bir oyun olan BlackShot: Mercenary Warfare, post-apokaliptik bir dünyada başka kullanıcılarla savaştığınız çevrimiçi bir birinci şahıs keskin nişancı oyunu. Ücretsiz olan BlackShot: Mercenary Warfare, içerisinde bazı silahlar için satın alma seçenekleri sunuyor.

Kendi savaşçınızı tasarlayabileceğiniz oyunda birden fazla oyun modu bulunuyor. Takım ölüm savaşı, bayrak kapma savaşı ve arama-yok etme görevleri gibi oyun modlarını oynayabildiğiniz oyunda rütbe sistemi de bulunuyor.

BlackShot: Mercenary Warfare sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP / 2000 / Vista / 7 / 8 / 10

İşlemci: Pentium 4, 2,0 GHz

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 6800 GT / RADEON X800 GT

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP / 2000 / Vista / 7 / 8 / 10

İşlemci: Pentium 4, 3,0 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 7800 GT / RADEON HD5430D

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 7 Şubat 2019

7 Şubat 2019 Geliştirici Ekip: Dream Execution

10 yılı aşkın süredir birçok kişi tarafından oynanan ve dillere pelesenk olmuş “burası Warrocktr değil!” lafının ana noktası olan War Rock, ilk çıkışını 2004 yılında gerçekleştirmişti. Daha sonrasında oyunun yayıncı şirketi değişti. Papaya Play tarafından yayınlanmaya başlayan War Rock Chapter 3 günümüzde hala varlığını sürdürüyor.

Ücretsiz bir online birinci şahıs nişancı oyunu olan War Rock, temel olarak hızlı temposu ve büyük ölçekli haritalarıyla oldukça iyi bir savaş deneyimi sunuyor.

War Rock sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 2000 / XP / Vista / 10

İşlemci: Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 6800 / Radeon X550

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 2000 / XP / Vista / 10

İşlemci: Intel Dual Core / Intel i3 / AMD Phenom

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX560 / AMD HD7770

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi : 23 Ekim 2013

: 23 Ekim 2013 Geliştirici Ekip: Grinding Gear Games

Grinding Gear Games’in hem yayıncılığını hem geliştiriciliğini yaptığı Path of Exile, ücretsiz bir aksiyon tabanlı rol yapma oyunu. Karakterinizi ve gizlenme yerlerinizi sınırsız bir şekilde tasarlayabileceğiniz Path of Exile’da ölümcül görevler yapmak için kendinizi adayacak ve çevrimiçi oyuncularla da savaşacaksınız.

İster tek oyunculu ister çevrimiçi oynayabildiğiniz Path of Exile’da geliştireceğiniz yetenek seti kadar toplayabildiğiniz eşyalar da önemli. Düşük sistem gereksinimi istemesine rağmen güzel grafiklere sahip olan Path of Exile’a şans vermenizi öneririz.

Path of Exile sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8

İşlemci: 2,6 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 650 Ti / ATI Radeon™ HD 7850 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 32 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 3.2GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / ATI Radeon™ RX560 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 32 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 26 Haziran 2019

26 Haziran 2019 Geliştirici Ekip: NS Studio

Ücretsiz bir birinci şahıs nişancı oyunu olmasına rağmen içerisinde birçok özellik barındıran ve devamlı olarak güncellenen Black Squad, kesinlikle şans vermek isteyeceğiniz oyunlardan bir tanesi. İçerisinde 10 farklı oyun modu bulunan Black Squad, 85’ten fazla silahla da oldukça çeşitli seçimler yapabileceğiniz bir savaş deneyimi sunuyor.

48 haritası bulunan Black Squad’da silahları da dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz nişangahı yerleştirebildiğiniz silahlarınıza ayrıca 460’tan fazla kaplama seçerek silahların görünümünü de değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda size verilen görevleri yaparak da çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz.

Black Squad sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: CORE2 DUO 2,2 GHZ / AMD Athlon 64 X2 2,66 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 ya da GT630 / RADEON HD 6750

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: CORE i3-4170 / AMD FX-8300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 ya da AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 31 Ekim 2018

31 Ekim 2018 Geliştirici Ekip: VALOFE, NEXON

Combat Arms: Reloaded, çıktığı günden beri sürekli olarak güncellenen hızlı tempolu çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. 7 milyondan fazla kayıtlı oyuncusu bulunan oyunda kendi askerinizi tasarlayabilir, silahlarınızı özelleştirebilirsiniz. Oyunda 600’den fazla silah bulunuyor.

Oyundaki rütbe sistemi, savaşlarda topladığınız puanlarla rütbenizi artırmanızı ve buna göre karşınıza rakip çıkmasını sağlıyor. Türkçe altyazı ve arayüz desteği de bulunan oyunun sürekli olarak güncelleniyor olması oyunun diri tutulmasına yardımcı oluyor.

Combat Arms: Reloaded sistem gereksinimleri

Minimum:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Pentium 4 2,4 GHz ya da daha iyisi

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce FX 5600

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 2500 ya da daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 29 Mart 2017

29 Mart 2017 Geliştirici Ekip: Bethesda Game Studios

Fallout Shelter, post apokaliptik Fallout evreninde insanlar için barınak inşa ettiğiniz ve bu barınağı yönettiğiniz bir simülasyon oyunu. 2016 yılında Windows işletim sistemi için çıkışını gerçekleştiren oyun, 2017 yılında ücretsiz olarak Steam platformunda indirilebilir hale geldi. Bir sığınak kurarak bu sığınakta yaşamı ve kontrolü sağlamaya çalıştığınız oyun, göründüğü kadar kolay değil.

Oyunda sığınağınızda yaşayan kişileri keşfe gönderebiliyorsunuz ancak dikkat etmeniz gereken nokta, dışarının hiç de güvenli olmadığı. Keşfe gönderdiğiniz kişiler eğer ölürse, hem sığınaktaki herkesin morali düşecek hem de can ve mal kaybetmiş olacaksınız. Dolayısıyla eğer heyecanlı ve zorlu bir simülasyon oyunu arıyorsanız, Fallout Shelter tam size göre.

Fallout Shelter sistem gereksinimleri:

Minimum:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q9550 2,83 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 1 GHz, Radeon HD 6970 1 GHz

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 16 Nisan 2008

16 Nisan 2008 Geliştirici Ekip: Nadeo

Nadeo, TrackMania serisiyle hız ve macera tutkunlarının gönlünde taht kurmuş bir geliştiricidir. TrackMania Nations Forever da diğer oyunlar gibi içerisinde eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı pistler içeren, hız tutkunu kişileri büyüleyecek bir oyun. Gazı sonuna kadar köklemek ve heyecanı dibine kadar hissetmek istiyorsanız, bu oyun tam size göre.

65’i aşan pist sayısı ve hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modu sayesinde yarış zevkine doyacağınız TrackMania Nations Forever’ı arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz.

TrackMania Nations Forever sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 2000/XP/XP-x64/Vista

İşlemci: Pentium IV 1,6 GHz / AthlonXP 1600+

Ekran Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı

DirectX: DirectX 9.0c

Bellek: 256 MB (512 MB Vista)

Depolama: 750 MB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 31 Ekim 2011

31 Ekim 2011 Geliştirici Ekip: No More Room in Hell Team

No More Room in Hell, ücretsiz olmasına rağmen inanılmaz güzel bir deneyim sunan oyunlardan birisi. Çoğu kişi tarafından kulvarında birinci görülen oyun, zombilerle dolu post apokaliptik dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız bir savaş oyunu. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek oynayabileceğiniz No More Room in Hell, içerisinde birçok özellik barındırıyor.

Dinamik görev haritaları, mesafeye bağlı olarak değişen gerçekçi dinamik sesli iletişim, isteğe bağlı olarak oyunu gerçekçi hale getiren kapalı HUD ve hedef nişangahı gibi birçok özelliği içerisinde barındıran No More Room in Hell, ücretsiz olmasına rağmen ücretli oyunlara taş çıkaracak cinsten.

No More Room in Hell sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows® Vista ya da üstü

İşlemci: 2,4 GHz işlemci ya da üstü

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 5000 serisi / NVIDIA GeForce 200 serisi

DirectX®: 9.0c

Depolama: 10 GB HDD alanı

Çıkış Tarihi: 10 Ekim 2007

10 Ekim 2007 Geliştirici Ekip: Valve

Her Steam kullanıcısının en azından bir kez göz attığı bir oyun olan Team Fortress 2, oldukça eğlenceli bir birinci şahıs nişancı oyunu. Dokuz farklı karakter sınıfı ve özelleştirilebilir yüzlerce silah, şapka ve diğer aksesuarlar sayesinde kendi karakterinizi oluşturabilir, farklı oyun modlarıyla savaş zevkinizi katlayabilirsiniz.

Oyunda Sniper, Spy, Soldier, Demoman, Engineer, Heavy, Pyro, Medic, ve Scout olmak üzere dokuz adet karakter sınıfı bulunuyor. Bunun yanı sıra oyun Bayrak Kapmaca, Kontrol Noktası, Yük Vagonu, Arena, Tepenin Hakimi gibi birçok oyun moduna ev sahipliği yapıyor.

Team Fortress 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64 bit) / Vista / XP

İşlemci: 1,7 GHz İşlemci

Bellek: 512 MB RAM

DirectX: Sürüm 8.1

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64 bit)

İşlemci: Pentium 4 (3,0 GHz)

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 8 Kasım 2017

8 Kasım 2017 Geliştirici Ekip: Stunlock Studios

Bir arenada 2’ye 2 ya da 3’e 3 çatışmalara gireceğiniz Battlerite, erken erişim sürecinde çıkışını yaptığı zaman ücretli bir şekilde piyasaya sürülmüştü ancak oyunun tam sürümü yayınlandığında ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunda her biri kendine özgü yeteneklere sahip olan çeşitli şampiyonlardan birini seçerek rakiplerinizi takım halinde yok etmeye ve zaferi almaya çalışıyorsunuz.

Rekabetçilik ve aksiyon anlamında tam olarak beklentileri karşılayan bir oyun olan Battlerite’taki karakterlerinizi de özelleştirebiliyorsunuz. Eğer MOBA türünü seviyorsanız ve “Ben aksiyon olmadan yapamam!” diyorsanız Battlerite’a kesinlikle göz atmalısınız.

Battlerite sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP veya üstü işletim sistemi

İşlemci: Intel ya da AMD çift çekirdekli 2,8 GHz işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 3000

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 3000 MB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 19 Şubat 2020

19 Şubat 2020 Geliştirici Ekip: SMG Studio

Hasbro’nun masa oyunu olan RISK: Global Domination, 2020’nin ilk aylarında Steam platformu üzerindeki yerini aldı. Tamamen lisanslı versiyonu ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülen oyunda ister çevrimiçi ister botlara karşı maksimum 6 kişiye karşı oynayabiliyorsunuz.

Oyundaki ana amacımız, haritanın tamamını ele geçirmeye çalışmak. Oyunda bunu yaparken diğer kişilerle ittifak kurabilir ve başka rakiplere karşı birlikte savaşabilirsiniz. Ancak oyunda ittifak olan devletlerin de birbirine saldırabileceği göz önüne alındığında kime güveneceğinizi iyi seçmeniz gerekiyor.

RISK: Global Domination sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10 64 bit

İşlemci: 1,7+ GHz ya da üst modelleri

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 2.1'i veya daha yükseğini desteklemeli. Intel HD 3000 ya da üst modelleri.

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 31 Ocak 2017

31 Ocak 2017 Geliştirici Ekip: BlackSpot Entertainment

Line of Sight da ücretsiz olup hakkını veren birinci şahıs nişancı oyunlarından bir tanesi. Çevrimiçi bir savaş oyunu olan Line of Sight’ta 40’ı aşkın silahı tamamen kendinize özel bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Silahın rengi, nişangahı ve ucu gibi şeyleri özelleştirebiliyorken aynı zamanda karakterinizi de kendinize göre seçebiliyorsunuz.

Line of Sight sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel 2,0 GHz / AMD 2,0 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Dual Core 2,6 GHz Intel / AMD 2,6 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 460 GTX, ATI/AMD Radeon HD 6850

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 21 Ağustos 2012

21 Ağustos 2012 Geliştirici Ekip: Valve, Hidden Path Entertainment

Counter-Strike: Global Offensive piyasaya sürüldüğü zaman ücretliydi ancak daha sonra Valve bu kararından vazgeçerek oyunun ücretsiz bir versiyonunu da piyasaya sürme kararı aldı. Counter-Strike: Global Offensive artık ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor ve oyundaki birçok özelliğe bu versiyonda da erişiliyor.

Oyunun ücretli versiyonu olarak geçen Prime Status Upgrade’de hesabınızı Seçkin duruma getiriyor. Bu şekilde hatıra öğeleri, öğe düşürmeleri ve silah kasalarını almaya elverişli hale gelen hesabınız, aynı zamanda rekabetçi modda da daha iyi bir deneyim sunuyor.

Counter-Strike: Global Offensive sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows® 7 / Vista / XP

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 / AMD Phenom™ X3 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu en az 256 MB

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Çıkış Tarihi: 27 Ekim 2009

27 Ekim 2009 Geliştirici Ekip: Riot Games

Piyasaya sürüldüğü zamandan bu yana inanılmaz bir şekilde gelişim ve değişim gösteren League of Legends, oynaması ücretsiz bir MOBA türü strateji oyunudur. Oyunda 140’dan fazla şampiyon var ve bu şampiyonların hepsinin oynanabileceği farklı koridorlar bulunuyor. Sihirdar Vadisi modunda Üst, Orta, ADC (Alt), Destek ve Orman gibi roller bulunuyor ve oyundaki şampiyonların hepsi bu koridorlardan biri veya birkaçı ile özdeşleşmiş durumda.

League of Legends sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: 3 GHz işlemci

Bellek: 2 GB Ram

Ekran Kartı: Shader 2.0b uyumlu ekran kartı

DirectX: Sürüm v9.0c

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Düşük sistem gereksinimli oyunlar derlediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de oynadığı ileri düzeyde donanım gerektirmeyen oyunlar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi yazılarımızın devamı için bizleri takipte kalın.