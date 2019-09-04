Düşük Teknolojiden Büyük Beklenti: Light Phone 2

Teknoloji bağımlılığının üst düzeyde olduğu bu dönemde, bu bağımlılığa iyi gelecek, limitlendirmeleri ile zamanın doğru kullanılmasını sağlayacak, düşük teknoloji sunan fakat bir o kadar da yüksek beklentiyle gelen yeni bir teknoloji olan Light Phone 2 kullanıcıları ile buluşuyor.

2017 baharında piyasaya sürülen ve bir kartvizite benzeyen Light Phone son derece minimalist bir ürün olarak tasarlanmıştı. Kurucuları olan Joe Hollier ve Kai Tang kendi ürünlerini “hafifleşme” olarak tasvir ediyorlar. Gözümüzün önündeki dünyayı yeniden keşfedeceğimizi belirtirken daha anlamlı ve hızlı bir iletişim alanı oluşturmak için adım attıklarını söylüyorlar. Telefon, tabiri caizse modası geçmiş, sadece aramalar yapan, klavyesi, hatta rehberi bile olmayan bir telefon durumundaydı.

Ancak Light Phone adı verilen bu telefonun, tam da teknoloji bağımlılığı konusunda endişe duyulan bir anda ortaya çıkması, bütün gözlerin ona çevrilmesine neden oldu. Business Insider, kredi kartı büyüklüğünde şık bir telefonun, akıllı telefon bağımlılığımızı iyileştirebileceğini belirtirken, TechCrunch adlı site de Ligth Phone’u “ilham kaynağı şirket” olarak değerlendirdi.

Light Phone, beklenenden daha başarılı oldu:

Neredeyse hiçbir şey yapamayan bir telefona göre, Light Phone gerçekten iyi iş çıkardı. Şirket beklediği yatırımın 2 katı fazlasına ulaşmayı başardı.

Light’ın 50.000 kişilik bekleme listesi olmasının yanı sıra, şimdiye kadar çoktan 15.000 telefonu da sahiplerine gönderdi. Apple’ın yıllık 200 milyon birim satışının yanında çok bir şey ifade etmese de büyük yatırımcıları olmayan bir telefon firmasına göre oldukça etkileyici olduğunu belirtmemiz gerekir.

Bütün bunların yanında telefon sadece 2G desteklediği, iyi bir servis alamadığı ve mesaj atamadığı için daha fazla taleple karşılaşmadı.

Light Phone insanları birbirini aramaya yönlendiriyordu. Bütün bunlar teknoloji bağımlılığı döneminde çıkan bir telefon için oldukça zor bir satış stratejisiydi. İlk Light Phone estetik anlamda tam anlamıyla zirveyi geçirmişti. Ürünün kurucularından Hollier’ın daha sonra söylediğine göre ürün ortaya yeni bir kültür çıkardı. Fakat yeteri kadar satış yapılamaması, şirketin yeni planlar yapmasına neden oldu.

Bu basitliğin insanları olması gerekenden fazla limitlediğini fark eden Hollier ve Tang bile kendi markalarını kullanmaktan vazgeçti ve yeni bir Light Phone tasarımı üzerine çalışmaya başladıklarını belirttiler.

Amaçlarının, insan zamanına saygı duyan bir telefon üretmek olduğınu söylediler. Tasarımcılar, Light Phone 1’in felsefesini içinde barındıran fakat tam fonksiyonel bir telefon için planlamalarını yaparken, temel tasarımı ve amacı koruyacaklarını “insanların gerçek ihtiyaçları için kullanacağı nihai sadelikte bir telefon” diyerek vurguladılar. Yapılan çalışmalar sonucu başarısızlıkların tecrübeye dönüşerek başarıya giden yolu göstermesi ile “nihai sadelikte” telefonu tasarlayarak Light Phone 2 olarak piyasaya sürdüler.

Sadece arama ve mesajlaşmayı destekleyen Light Phone 2 için, navigasyon ve müzik oynatıcı özellikleri eklenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Günümüzde bu derecede minimalist telefonlar için büyük bir Pazar olmasa da akıllı telefonların zamanlarını çalmasından bıkmış birçok insanın gözlerini Light Phone 2’ye çevirdiğini görüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde alıcılarına gönderilmeye başlanan Light Phone 2’nin kutusunda Hollier’ın el yazısıyla “Zamanınızın kıymetini bilin; hayat, şu andır.” yazdığını görüyoruz.