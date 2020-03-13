Araştırmacılar, Yeni Düz Lensle Odaksız Kamera Geliştiriyor

Araştırmacılar, geliştirdikleri düz lensle odaklanma ihtiyacını ortadan kaldıran kameralar yapıyor. Yeni teknolojiyle gelecekte birçok alanda kullanılan daha az maliyetli ve daha ince kameralar yapılabilir.

Araştırmacılar, inç kalınlığının binde biri kadar olan tek bir lens kullanarak, odaklanma gerektirmeyen bir kamera yaptılar. Yeni teknoloji, akıllı telefonlardaki yüksek kaliteli, odakta görüntü oluşturmak için birden fazla lens gerektiren kameralara göre önemli avantajlar sunuyor.

Utah Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin lideri Rajesh Menon, "Düz lenslerimiz, kameraların işlevlerini arttırırken, diğer görüntüleme sistemlerinin ağırlığını, karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. Bu optikler daha ince akıllı telefon kameraları, endoskopi gibi biyomedikal görüntüleme için geliştirilmiş daha küçük kameralar ve otomobiller için daha kompakt kameralar sağlayabilir." dedi.

Düz lensler, daha ince ve ucuz kameraların önünü açabilir

Menon ve ekibi, yeni düz lenslerin birbirinden yaklaşık 6 metre uzaklıkta olan nesneler için odağı koruyabildiğini öne sürüyor. Düz mercekler, ışığın hareket şeklini kontrol eden önemli optik özellikler elde etmek için kalın cam veya plastik yerine düz bir yüzey üzerinde nanoyapılar kullanıyor.

Akıllı telefonlarda ve mikroskopide kullanılan geleneksel kameralar, bir nesnenin ayrıntılarının keskin olmasını sağlamak için odaklanma kullanıyor. Kadrajda farklı mesafelerde birden fazla nesne varsa, kameranın her bir nesneye ayrı ayrı odaklanması gerekiyor. Yeni lens odaklanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve herhangi bir kameranın tüm nesneleri aynı anda odakta tutmasına izin veriyor.

Araştırmacılar odak derinliği için en iyi lens tasarımını seçtikten sonra, prototip lens yapmak için nanofabrikasyon tekniklerini kullandılar. Deneyler, yeni lensin beklendiği gibi performans gösterdiğini ve eşdeğer bir geleneksel lense göre birkaç kat daha büyük bir odak derinliği elde ettiğini doğruladı.

Araştırmacılar, kullandıkları tasarım yaklaşımının yüksek bant genişliğine sahip, kolay üretilebilir ve daha düşük maliyetli optik bileşenler oluşturmak için genişletilebileceğini söylüyor. Çalışma, Amerikan Optik Topluluğu'nun dergisi Optica'da yayınlandı.