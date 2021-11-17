Düzce'de 5.3 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul'da da Hissedildi

Saat 15:40 itibarıyla Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yüzeyin 13.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul'da da hissedildi.

Saat 15:40 sularında AFAD verilerine 5.0, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 5.3 büyüklüğünde, merkez üssü Düzce olan bir deprem gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük ili olan İstanbul'dan da fazlasıyla hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Depremi hisseden vatandaşlar, çoğu toplumsal olayda olduğu gibi son depremde de soluğu sosyal medyada aldılar ve hem deprem anına ait görüntüleri hem de yaşadıkları korkuyu paylaştılar. Ayrıca Google'ın Android telefonlara özgü olan deprem uyarı sistemi de söz konusu deprem ile birkez daha kendini gösterdi.

Kandilli Rasathanesi'nin yaşanan deprem ile ilgili paylaşımı şu şekilde:

5.3 büyüklüğündeki Düzce depreminin ardından paylaşılan görüntülerden bazıları şu şekilde:

Google, deprem anında kullanıcılara bildirim göndererek bilgilendirdi