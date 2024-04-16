Düzce'de radara girmesin diye sürücülere selektörle uyarı veren sürücülere ceza kesilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cezaların iptal edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'nin gündemine oturan bir olay yaşandı. Düzce'de kolluk kuvvetleri, önce bir bölgede radar uygulaması yaptılar. Bununla birlikte radar bölgesinin karşı tarafında da denetim yapan polisler, radara girmesin diye diğer sürücüleri uyaran sürücülere de ceza kestiler. Yaşanan olay, tartışmaların fitilini ateşledi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, selektörle diğer sürücüleri uyaran vatandaşlara kesilen cezanın iptal edildiğini söyledi. Yaşanan olay sırasında 66 sürücüye, toplamda 45 bin 540 TL para cezası kesilmişti.

Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama:

Düzce'de "Radar denetimi yapılıyor kontrol yapılıyor." uyarısını karşıdan gelen sürücü arkadaşlara selektör yapılarak hatırlatan sürücülere işlem yapılmış. Emniyet genel müdürümüz ve arkadaşlarla beraber inceleme yapıp talimatımızı verdik. Selektör işlemlerinin tamamını iptal ettik, kaldırdık.

Karşı taraftan gelen sürücülere selektör yapan sürücülerin ceza yediği anları aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Selektör cezasının iptali doğru bir uygulama mı?