Başrollerinde Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın yer aldığı Disney'in yeni yapımı Jungle Cruise'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Jungle Cruise, 24 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecek.

Başrollerinde A Quiet Place, Scario ve Edge of Tomorrow gibi filmlerde severek izlediğimiz Emily Blunt ile aksiyon/macera filmlerinin vazgeçilmezi Dwayne Johnson’ın yer aldığı Jungle Cruise, bundan birkaç ay önce film tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Filmden yayınlanan ilk fragmanla birlikte izleyiciler, radarlarına yeni bir film ekledi.

Disney’in elinden çıkacak bir film olan Jungle Cruise’dan bugün yeni bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragmanı yazımızın alt kısmından izleyebilirsiniz. Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ın buluşacağı yapımda ikili; nehir teknesi kaptanı Franks ve bilim insanı Dr. Lily Houghton’ın 20. yüzyılın başlarında geçen macerasında karşımıza çıkacak.

Karayip Korsanları ve Indiana Jones karması Jungle Cruise'dan yeni fragman geldi:

Jungle Cruise’un başrollerinden Dwayne Johnson, filmde nehir teknesi kaptanı Frank’i canlandıracak. Frank, bugüne kadar Amazon Nehri’nde turistik turlarla ilgilenen bir isim. Öte yandan Emily Blunt, Frank’in teknesinde bulunacak Dr. Lily Houghton’a hayat verecek.

Dr. Lily Houghton, tekne kaptanı Frank’i kendisini tehlikeli bir göreve götürmesi için yanında ister. Karayip Korsanları ve Indiana Jones gibi filmlerden ilham alan yapımda Frank, başlarda Lily’nin teklifine karşı isteksiz olsa da sonunda bu teklifi kabul eder ve Lily ile yola çıkar.

Yönetmen koltuğunda Orphan ve The Shallows filmleriyle bilinen Jaume Collet-Serra’nın bulunduğu Jungle Cruise, oyuncu kadrosunda Emily Blunt ve Dwayne Johnson’ın yanı sıra Jesse Plemons, Jack Whitehall, Edgar Ramirez ve Paul Giamatti gibi isimleri bulunduruyor.

Glenn Ficarra, Michael Green ve John Requa’nın kaleminden çıkan Jungle Cruise, 24 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecek. Film hakkında daha önce bir açıklama yapan Emily Blunt, Indiana Jones ruhuyla böyle bir şeyin parçası olmanın kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirtmişti.

Jungle Cruise’dan gelen yeni fragman: