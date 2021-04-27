Dying Light 2’de Araçlar ve Ateşli Silahlar Bulunmayacak

Tüm oyun severler Dying Light 2’nin ne zaman ve nasıl çıkacağı konusuna odaklanmışken, oyunda ateşli silahların ve arabaların bulunmayacak olması oyun severleri üzdü. Oyunun baş tasarımcısı Tymon Smektala Dying Light severleri üzdü.

Dying Light 2’nin baş oyun tasarımcısı Tymon Smektala’nın oyunculardan aldığı sorulardan birine verdiği yanıtta Dying Light 2 konusunda ipuçları paylaştı. Öncelikle Dying Light 2’de arabaların ve ateşli silahların bulunmayacak olması gerçekten oldukça üzücü bulundu. Oyunda yer alacak tek ateşli silah “el yapımı av tüfeği”.

El yapımı av tüfeğinin de çok dayanıklı olmayacağı ve kısa sürede kırılacağı belirtildi. Tymon Smektala bu durumu şöyle özetliyor: “Medeniyet yok edildi, hayatta kalan insanlar profesyonel silah yapabilecek bilgi düzeyine sahip değiller”. Muhtemelen bozulan araçları tamir edecek mekanik ustası da dünyada yer almıyor. Ortada mühendis ya da teknisyen kalmamış.

Uzun parkurlar ve yakın dövüş mekanizması aktif ediliyor

Ateşli silahlar yoksa elimiz, kolumuz, yaylarımız ve tırt bir av tüfeğimiz var. Ama ortalıkta üç kuruş mühendislikten anlayan birileri yok yani işte. Araç tamiri yapacak da kimse yok. Bu nedenle oyunda araç kullanabileceğimiz de bir ya da iki görev var maalesef. Dying Light 2’de klasik Dying Light parkurları yer almaya devam edecek.

Oyunda çok katlı binalar ve gökdelen görevleri yer alacak. Smektala’nın açıklamalarına göre Dying Light 2 haritası neredeyse 7 kilometre kare büyüklüğünde. Her yere zıplayarak, kancalarla kayarak ya da koşarak gideceğiz. Bu arada Smektala’ya göre araçlar Dying Light’ın dünyası ve doğasını bozuyormuş. Yani baktığınızda Dying Light 2 biraz daha parkur oyunu gibi duruyor.

Siz Dying Light 2 konusunda yapılan bu duyuru konusunda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.