Eski de Olsa Oynarken Eğleneceğiniz 16 Oyun Tavsiyesi

Oyun dünyasında artık eski olarak nitelendirilen ancak bir dönemin en başarılı oyunlarını sizler için listeliyoruz. Bu oyunları oynamadıysanız mutlaka oyun keza "Ben sıkı bir gamer'ım" diyorsanız oldukça eğlenip seveceğiniz oyunlar olduğunu söyleyebiliriz.

Oyunlarda grafik ve gerçekçilik en çok aradığımız şeyler arasında yer alıyor. Film dünyasına baktığınızda kült yapımları oldukça sık görebilir, IMDB listenize atabilirsiniz. Oyun dünyasında bunu yapmak biraz daha zor keza şöyle bir durum oluşmaya başlıyor, oynamak istediğiniz eski oyunların birçoğu için emulator ihtiyacı doğuyor. Bu yazımızda emulatore ihtiyaç duymadan hatta satın alıp oynayabileceğiniz oyunlara değineceğiz.

Muhtemelen 25-45 yaş grubu sizler için paylaşacağımız bu oyunları deneyimleme şansı bulabilmiştir, deneyimleyemedilerse de şimdi denemek için harika bir zaman olabilir. Özellikle strateji oyunlarını seviyorsanız listemiz tam size göre olabilir.

Mutlaka oynamanız gereken 16 eski PC oyunu

Heroes 3

Red Alert 2

Diablo 2

Warcraft 3

Resident Evil 3 : Nemesis

Vampire: The Masquerade – Redemption

Age of Wonders

The Witcher

Disciples 2

Total War: Medieval 2

GTA 3

Baldur’s Gate II

Neverwinter Nights

Fallout 2

Quake 3

StarCraft

Aynı PC multiplayer oyun oynamak isteyenlere Heroes 3:

Dönem teknolojisi içerisinde en sevdiğiniz özellik sanırım aynı bilgisayar başında birden fazla insanın tur tabanlı strateji oyunu oynaması olacaktır. Heroes 3 fantastik strateji oyunları tarihine gerçekten derin bir iniş sağlıyor. Oyun oldukça eğlenceli. Ejderhalar, melekler, iblisler ve kahramanlar. Bu oyun fantastik strateji oyunlarının en değerli parçasını oluşturuyor. Serinin en eğlenceli yapımı Heroes 3 olabilir.

Red Alert 2 oynamayan da ne bileyim...

EA Games’in en başarılı strateji oyunları içinde şüphesiz Red Alert 2’nin yeri çok başkadır. Klasik soğuk savaş dönemini konu alan oyun gerçekten çok başarılı. Özellikle satranç oynamayı seviyorsanız Red Alert tam size göre diyebiliriz. Bu oyunu hala oynamadıysanız çok geç kalmayın hemen başlayın. Hatta birçok multiplayer Red Alert 2 sunucusu bulabilirsiniz. Zamanında ciddi derecede turnuvaları yapılıyordu bu oyunun hey yavrum hey.

Diablo 2, Oyuncuların kalbini fetheden iblis:

Net konuşmak gerekirse bu oyunu şu nedenle oynamalısınız demek bile çok fantastik geliyor. Hack&Slash seviyorsanız ve Diablo 2 oynamadıysanız en azından remakein çıkmasını bekleyin. 2021 içerisinde Diablo 2’nin remake i sizlerle olacak. Oyun gerçekten muazzam eğlenceli, Blizzard oyunları içerisinde en iyi oyun denebilir belki de.

DOTA ve TD’cilerin favorisi Warcraft 3

Bu oyun aslında başlı başına A’dan Z’ye bir strateji oyunu. Hatta Warcraft hikayesini en düzgün işleyen oyun bile olabilir. DOTA ve TD severlerde bu oyunu işgal etmiş belki de hikaye modunu hiç oynamamış olabilirler ama strateji tarafı da bir efsane. Özellikle multiplayer olarak arkadaşlarınızla oynarsanız oldukça eğlenebileceğinizi düşünüyorum.

Polis merkezinden içeri giren zeki zombi oyunu Resident Evil 3 : Nemesis

Bölümümüzün adı Yazar Tavsiyesi olduğu için rahat rahat yazmakta bir sakınca görmüyorum. Bence en iyi Resident Evil oyunu diyebilirim. Eşyaların birleştirilmesi, kurgusu, akışı, korku öğeleri tam anlamıyla oturmuş muazzam bir oyun. Nemesis’de gerçekten bir amaç olarak oyuna çok sağlıklı oturtulmuş. Dümdüz zombi öldüreyim oyunu değil bu.

Vampir severler bir adım öne çıksın, Vampire: The Masquerade – Redemption

Vampire: The Masquerade Bloodlines seven bir adam olarak vizyonu anlatan en iyi oyun Redemption aslında. Oyunun grafikleri vs. oldukça kötü gelebilir ama Bloodlines oynamak için önce Redemption’ı bir oynamanız gerekiyor. Vampir oyunları seviyorsanız, Vampire: The Masquerade tam size göre. Oyunu hem net olarak anlarsınız hem de içselleştirebilirsiniz.

Fantastik strateji dünyasına devam, Age of Wonders

Bu oyunun tek kötü yanı Heroes 3’le beraber çıkması olabilir. Age of Wonders’da aynı Heroes 3 gibi sizi bambaşka bir dünyaya taşıyor. Oyunun strateji öğeleri dışında farklı bir yapısı var. Fantastik öğeleri bolca barındıran ve fantastik strateji severler için farklı bir boyut açıyor. Oyun sonuna kadar eğlenceli, arkadaşlarınızla strateji geliştirmek için muazzam bir deneyim sunuyor.

Rivialı Geralt’ı tanıdığımız The Witcher

Bu oyunu sadece müzikleri için bile oynayabilirsiniz. Bu konuda çok iddialıyım ki The Witcher oynarken grafikleri hiç önemseyemeyeceksiniz. Oyunun öyle güzel müzikleri ve atmosferi var ki… Ah tabi birde yeni oyunları oynadıysanız Geralt’ı gerçekten tanımanız için harika bir fırsat.

Karanlık bir dünyaya hoş geldiniz, Disciples 2

Disciples serisinin tartışmasız en iyi oyunlarından biri olabilir. Muazzam derecede karanlık bir dünyada hayatta kalıp krallığınızı korumaya çalışıyorsunuz. Heroes 3’ün gelişmiş versiyonu olarak aslında piyasada bulunuyor. Age of Wonders, Disciples ve Heroes serisi aslında birbirine çok benzeyen oyunlar ama Disciples’ın gerçekten farklı bir savaş dinamiği var. Seriyi seviyorsanız mutlaka deneyin.

Mükemmel dışında yazacak hiçbir şey yok Total War: Medieval 2

Total War serisini, Total War serisi yapan oyun. İlk oyunda oldukça keyifliydi ancak Medieval 2 bambaşka bir tat bırakıyor. Yani şu oyun için bir şeyler yazmaya utanırım, sizde oynamadıysanız mutlaka oynayın. Hatta gelin beraber oynayalım.

Liberty City’nin Sefiri GTA 3

Grand Theft Auto serisini seviyor ve GTA 3 oynamadıysanız ayıp size. Bu oyun sadece GTA 4’ü içselleştirmek için bile oynanır. Şaka bir yana GTA 3 birçok GTA yapımının bugüne gelmesini sağlamış efsane bir yapımdır. Vice City, GTA 4, GTA 5 ve ara serilerde yeri çok büyüktür. Ayrıca bu oyundaki karakterler gelecekteki oyunların hikayelerini şekillendiriyor. O nedenle mutlaka oynayın.

RPG severler toplanın Baldur’s Gate II geldi

FRP ve RPG seviyorsanız Baldur’s Gate 2 tam size göre. Elbette buradan hemen çok değerli Webtekno yazarı Emre Ömer Zehir’i de selamlayalım. Kendisi oyunun tam anlamıyla gurusu ve bağımlısı. Dungeons & Dragons severlerin mutlaka deneyimlemesi gereken muazzam bir hikayeye sahip Baldur’s Gate 2 zamanla sizi The Elder Scrolls’a kadar sürükleyebilir. Bizce mutlaka deneyimlemeniz gereken gerçek bir yapım.

Unutulmuş Diyarlar’a hoş geldin Neverwinter Nights

Unutulmuş Diyarlar serisini seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken yegane RPG oyun. Bu arada bu oyun sayesinde İngilizceniz gerçekten gelişebilir keza karakterlerle o kadar uzun sohbet ediyorsunuz ki oyun belli bir aşamadan sonra hikaye kitabına dönüyor. Oyunun her şeyi bir FRP gibi kurallara bağımlı ilerliyor. Karakterinizi mutlaka içselleştirmenizi öneririz. Bu arada Neverwinter Nights’a başlayacaksanız uzun ve uykusuz gecelere hazır olun.

Kıyamet bizim işimiz: Fallout 2

Fallout 4 oynayıp, ben Fallout’a bayılıyorum demek yok öyle. Öyle Fallout fanı herkes olur. Gerçek Fallout deneyimi 2’de. Firma nerelerden nerelere getirmiş Fallout’u görerek deneyimlemek lazım. Fallout 2’de bu arada oldukça eğlenceli bir oyun. Kendinizi The Walking Dead simülasyonun da gibi hissedebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir yapım Fallout seviyorsanız mutlaka oynayın.

Öz gerçek FPS oyun: Quake 3

Sıkı bir arkadaş ortamıyla Quake 3 oynamak gibisi yok. Şu seriyi keşke uzun uzun devam ettirselerdi. Bu arada oyun günümüzde de oynanmaya devam ediyor. Biri çıkıp Quake 3 turnuvası yapsa deli gibi katılımcı alıyor. Quake gerçekten FPS dünyasının Süper Starı denebilir.

51 milyon Koreli yanılıyor olamaz: StarCraft

Kore’nin milli sporu ve dünyanın belki de resmi ilk espor oyunu StarCraft’tır. Uzay savaşları konusunda gerçekten başarılı bir deneyim sunan StarCraft, strateji oyunları dünyasını da farklı bir yöne çekmiştir. Warcraft 2 ardından StarCraft ortaya çıkınca herkes cidden şaşırdı keza Warcraft dünyası sanki uzaya taşınmış gibiydi. StarCraft’ın Strateji ve özgünlük olarak gerçekten oldukça başarılı olduğunu söylememiz gerekli. Bugüne kadar hiç denemediyseniz mutlaka indirip oynayın oldukça keyif alacaksınız.

Elbette bizim unuttuğumuz ya da atladığımız oyunlar olabilir. Lütfen yorumlarda bu oyunları bizimle paylaşmayı unutmayın.