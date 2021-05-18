Dyson, 2 Yeni Hava Temizleyicisini Türkiye'de Satışa Sundu

Dyson, Purifier Hot+Cool Formaldehyde ve Purifier Cool adlı iki yeni hava temizleyicisini Türkiye'de satışa sundu. Fiyatlarıyla pek de tüketici dostu olmayan hava temizleyiciler, teknolojileriyle bu handikabı kapatmış gibi görünüyorlar.

İngiliz tüketici elektroniği şirketi Dyson, kapalı ortamlarda da açık hava gibi ferah ve temiz bir hava sağlamayı vadeden yeni hava temizleyici ürünleri Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde ve Dyson Purifier Cool'u Türkiye'de satışa sundu. Dyson'ın yeni hava temizleyicilerinin en önemli artısı ise formaldehiti de yok edebiliyor olması.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, bir hava temizleyici olarak iç alandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit etmenin yanı sıra katı hal formaldehit algılama ve tam yalıtım sağlayan HEPA 13 standardında filtreleme sunarak oldukça temiz bir ev ya da ofis atmosferi sunuyor.

Dyson tarafından yapılan açıklamalara göre standart jel bazlı formaldehit sensörleri zamanla bozulma potansiyeline sahipken Dyson'ın yeni katı hal formaldehit sensörü, benzersiz algoritması sayesinde özel VOC sensörü tarafından tespit edilen diğer gazları akıllı bir şekilde yok sayıp formaldehit seviyelerini hassas biçimde izliyor.

Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier teknolojisine sahip olan Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, termostat ısı kontrolüyle ortamı istenilen sıcaklıkta tutmayı da sağlıyor. Dyson'ın yeni hava temizleyicisi, ortamda aktif bir hava akışı sağlayarak temiz havanın homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyor.

Dyson Purifier Cool ise ortamın havasını temiz kılabilceğini kanıtlayan standart test koşullarının dahi ötesine geçmiş durumda. Partikülleri ve gazları otomatik olarak algılayan Purifier Cool, tamamen yalıtımlı HEPA 13 standardında filtrelemeyle ultra ince partikülleri dahi yüzde 99,95 oranında yakalıyor ve Air Multiplier teknolojisiyle temiz havayı ortama homojen bir şekilde dağıtıp ortamı dilediğiniz gibi serinletebiliyor.

Dyson, Purifier Cool'u geliştirirken "ses" konusuna ekstra odaklandı ve sonuç olarak yüzde 20 daha sessiz bir hava temizleyici ortaya çıkardı. Maksimum fan hızında dahi 64 desibelden 61 desibele düşürülen gürültü böylece görece daha iyi bir deneyim sunuyor. Ayrıca tıpkı Purifier Hot+Cool Formaldehyde gibi Purifier Cool da mobil uygulama ve sesli kontrol ile kontrol edilebiliyor.

Dyson tarafından yapılan açıklamalara göre Purifier Hot+Cool Formaldehyd 5.799 TL, Dyson Purifier Cool ise 4.799 TL fiyat etiketine sahip olacak.