Son yıllarda hava temizleyici denilince akla gelen ilk modellerden olan Dyson Pure Cool oldukça iyi bir iş çıkarıyor ancak bu modele benzer pek çok alternatif have temizleyici var. Evinizin havasını değiştirecek ve çok daha sağlıklı bir hava solumanızı sağlayacak hava temizleyici önerileri listesi hazırladık.

Dyson Pure Cool, son yıllarda en popüler hava temizleyici modellerinden bir tanesi. Bu durum gösteriyor ki insanlar artık evin içinde soludukları havanın bile temizliğinden şüphe ediyorlar. Şehir merkezinde yaşayan herkes bu tür bir endişe taşıyordur çünkü camı açtığınızda bile gelen havanın kalitesine güvenemiyorsunuz ve bu nedenle Dyson Pure Cool benzeri bir hava temizleyici kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz.

Dyson Pure Cool ve benzeri hava temizleyici modelleri yalnızca genel amaçlı hava temizleme için kullanılmıyor, aynı zamanda her bir soluğu öldürücü olan sigara dumanı ve benzeri koşulları temizlemek için de kullanılıyor. Evinde bu tür bir hava temizliği arayanlar için her bütçeye uygun Dyson Pure Cool benzeri hava temizleyici modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Dyson Pure Cool alternatifi hava temizleyici önerileri:

Olefini Hava Temizleyici / 4893 TL

Fakir Vigor Hava Temizleyici / 3099 TL

Coway Hava Temizleme Cihazı / 2866 TL

Philips Hava Temizleyici / 1779 TL

Winix Zero Compact Hava Temizleme Cihazı / 1597 TL

Xiaomi Hava Temizleyici / 1357 TL

Medisana Hava Temizleyici / 799 TL

Loges Mini Hava Temizleyici / 299 TL

Hepa Filtreli Mini Hava Temizleyici / 288 TL

Exeo Şarjlı Hava Temizleyici / 199 TL

Havadaki tüm nemi topluyor: Olefini Hava Temizleyici

Fiyatı: 4893 TL

Yaklaşık 40 metrekare etki alanına sahip olan Olefini Hava Temizleyici, 420 watt güçle çalışıyor. 52 dB ses seviyesine sahip olan modeli dokunmatik paneli üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ürünün çalışma prensibi, havanın nemini toplayarak çok daha temiz bir şekilde dışarı vermek üzerine kurulu. Bu nedenle belirli bir süre çalıştırdıktan sonra nemin toplandığı kabı boşaltmanız gerekiyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Virüsleri bile yok ediyor: Fakir Vigor Hava Temizleyici

Fiyatı: 3099 TL

80 watt güçle çalışan Fakir Vigor Hava Temizleyici, büyük bir alana etki etmiyor ancak çalıştırdığınız odadaki tüm negatif iyonları ve farklı hastalıklara neden olacak virüsleri başarılı bir şekilde yok ediyor. 5 farklı çalışma modu sayesinde hayvan tüyü, sigara dumanı, polen, yağ kokusu gibi soluduğunuz zaman sizi rahatsız edecek tüm partikülleri yok ediyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hava durumunuzu anlık olarak takip edin: Coway Hava Temizleme Cihazı

Fiyatı: 2866 TL

4 farklı kademeye sahip özel olarak geliştirilmiş bir filtre sistemi olan Coway Hava Temizleme Cihazı, yaklaşık 50 metrekare etki alanına sahip. Zamanlama özelliği sayesinde yalnızca siz istediğiniz zaman çalışıyor ve böylece gereksiz enerji tüketmeyerek tasarruf sağlıyor. Gerçek zamanlı hava göstergesi sayesinde bulunduğunuz odanın hava durumunu anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Havanızı temizleyen akıllı yardımcı: Philips Hava Temizleyici

Fiyatı: 1779 TL

Öncelikle belirtmeliyiz, Philips Hava Temizleyici gerçekten son derece şık bir tasarıma sahip. Bu şık tasarımı, NanoProtect Pro filtresiyle destekleyerek kullanıcılarına tam anlamıyla tertemiz bir hava sunuyor. Uyarı sistemi sayesinde filtrenin ne durumda olduğunu ve ne zaman değiştirmeniz gerektiğini size söylüyor. Gece algılama modu sayesinde çok daha huzurlu bir uyku sizi bekliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Göremediğiniz tehlikelerden korunun: Winix Zero Compact Hava Temizleme Cihazı

Fiyatı: 1597 TL

4 farklı kademeye sahip özel olarak geliştirilmiş bir filtre sistemine sahip olan Winix Zero Compact Hava Temizleme Cihazı, PlasmaWave teknolojisi ile mikroskobik boyuttaki partikülleri bile siz farkında olmadan yok ediyor. Yaklaşık 50 metrekare etki alanına sahip olan model; hayvan tüyü, sigara dumanı, polen, yağ kokusu gibi tüm havayı bozan unsurları ortadan kaldırıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sessiz ve etkili: Xiaomi Hava Temizleyici

Fiyatı: 1357 TL

Hepa filtreye sahip olan Xiaomi Hava Temizleyici, %99 oranındaki partikülleri %3 mikrona kadar temizleyebiliyor. Alexa ve Google Assistance ile birlikte çalışabilen ürünü aynı zamanda OLED dokunmatik ekranı üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. 32 dB ses seviyesi ile oldukça sessiz olan ürünün çalışma gücü 31 watt. Çok güçlü görünmese bile büyük bir odanın havasını kolayca temizleyebilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıradışı tasarım: Medisana Hava Temizleyici

Fiyatı: 799 TL

Medisana Hava Temizleyici sıradışı, piramit benzeri bir tasarıma sahip. Bu tasarım onu hem şık hem de kullanışlı bir ürün haline getiriyor. Yaklaşık 60 metrekare etki alanına ve 34 dB ses seviyesine sahip. Tek kademeli çalışan basit bir model olmasına rağmen koku giderme özelliğine, toz toplama filtresine, polen filtresine ve filtre uyarı sistemine sahip. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her yere yanınızda götürün: Loges Mini Hava Temizleyici

Fiyatı: 299 TL

USB ile şarj edilerek kullanılan Loges Mini Hava Temizleyici oldukça küçük, 3 watt güç ile çalışıyor ama bu onun etkili bir hava temizleyici olmasını engellemiyor. 8 saat çalışma, 10 dakika mola periyodu ile çok daha uzun ömürlü bir kullanım yakalayacağınız modelin ufak boyutu sayesinde her yere yanınızda götürebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etki alanı boyundan büyük: Hepa Filtreli Mini Hava Temizleyici

Fiyatı: 288 TL

HEPA Filtreli Mini Hava Temizleyici de ufak bir ürün olmasına rağmen yaklaşık 20 metrekare etki alanına sahip. Maksimum 20 dB ses seviyesinde çalışan model, Hepa filtresi sayesinde etki edebildiği tüm alanlarda bulunan mikronluk partikülleri bile başarılı bir şekilde yok ediyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ozon gazına elveda deyin: Exeo Şarjlı Hava Temizleyici

Fiyatı: 199 TL

USB ile şarj edilerek kullanılan Exeo Şarjlı Hava Temizleyici, ufak olmasına rağmen yaklaşık 20 metrekare etki alanına sahip. Model, farklı ürünlerin salgıladığı ozon gazını ortadan kaldırması ile öne çıkıyor. Çektiği havayı dışarı bırakırken sterilize ediyor ve rahatsız edici kokuları ortadan kaldırıyor. Boyutu ufak olduğu için her yerde kolayca kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dyson Pure Cool benzeri her bütçeye uygun hava temizleyici modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.