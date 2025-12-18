Tümü Webekno
Harika Özelliklerle Donatılan Yeni Dyson Airwrap Origin Duyuruldu

Dyson, yeni Airwrap Origin saç şekillendirici ve kurutucu cihazını tanıttı. Cihaz, kullanıcıların çok seveceği özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı ev aletleri deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Dyson, aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde de öne çıkmayı başarıyordu. Hiç şüphesiz bunlardan en öne çıkan ürün, şirketin saç şekillendirme ve kurutma cihazı Airwrap’ti. Şimdi ise Dyson Airwrap Origin isimli yepyeni bir ürün tanıtıldı.

Dyson’ın yeni saç şekillendirme ve kurutma seti, Hindistan’da resmen piyasaya sürüldü. Yakında global olarak farklı pazarlara da gelmesi beklenen ürün, bir saç şekillendiriciden beklenen tüm özellikleri kullanıcılara sunuyor.

Karşınızda Dyson Airwrap Origin

Dyson Airwrap Origin modeli, farklı işlevlere erişim sağlayan üç aparatla birlikte geliyor. Hızlı saç kurutma, kıvırma, düzleştirme, şekillendirme gibi görevler için sırasıyla 40 mm’lik bir fırça, hızlı kurutucu ve takılmayı önleyen halka bir fırça var. Cihaz, 110.000 rpm’ye kadar dönen Dyson V9 motorunu kullanıyor. Coanda hava akışıyla daha iyi saç şekillendirme sunulabiliyor.

Isıdan kaynaklanan saç hasarını önlemek için sıcaklığı saniyede 40’tan fazla kez ölçerek sıcaklığını 150 derecenin altında tutabiliyor. 3 farklı hava akış hızı ve 3 farklı sıcaklık seviyesi seçenekleri var. Bunlar dışında soğuk hava üfleme fonksiyonu, hızlı kurutma aparatıyla çok kısa sürede saçlarınızı kurutabiliyorsunuz.

Dyson’ın yeni Airwrap Origin saç şekillendirici ve kurutucu cihazı, Hindistan’da satışa sunuldu. Cihazın, 442 dolar civarında bir fiyatı var. Diğer ülkelerde satışa çıkışıyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

