Dyson, Üretimini İptal Ettiği Elektrikli Aracını Gösterdi

Elektrikli ev aletleri sektörünün dev ismi Dyson geçtiğimiz aylarda üzerinde çalıştığı elektrikli araç projesini iptal ettiğini açıklamıştı. Şirketin kurucusu Sir James Dyson, dün gazetecilere verdiği bir demeçte iptal edilen projenin detaylarını paylaştı ve aracın prototipini gösterdi.

1991 yılında İngiltere’de kurulan teknoloji firması Dyson, kurulduğu günden bu yana tasarladığı değişik ev ürünleriyle piyasada kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Şirket bir süre önce elektrikli araç üretme kararı aldığını açıkladı ve bu konu üzerinde çalışmalar yürüttü. Ancak geçtiğimiz senenin Ekim ayında şirket yaptığı büyük yatırımlara rağmen bu alandaki rekabet fazlalığı ve sıfırdan bir araç geliştirmek için gerekli olan yüksek maliyet yüzünden kararından caydığını duyurdu.

Bu gelişmeden sonra bir süre sessiz kalan şirket, kurucusu Sir James Dyson’ın dün The Times’a verdiği röportajda bu konuya değinmesiyle sessizliğini bozmuş oldu. Daha önceden basına bir şekilde sızan ve Dyson’a ait olduğu söylenen elektrikli araç prototiplerinden sonra gerçekten araca ait olan görüntüler ilk defa gösterildi. Hurdaya çıktığı yorumları yapılan elektrikli aracın ‘N526’ koduyla tasarlandığı ve yaklaşık 965 kilometrelik bir menzile sahip olduğu açıklandı.

Araç SUV modeli olacaktı:

Röportajda iptal edilen elektrikli aracın 7 koltuklu bir SUV modeli olacağından da bahsedildi. Sir James Dyson, aracın yukarıda bahsettiğimiz menzile ulaşabilmek için şirket tarafından geliştirilen katı hâl bataryalarından faydalanacağını ve menzil değerinin Tesla’nın ürettiği Model S ve Model X ile yarışabilecek seviyede olduğunu aktardı.

Modern bir Range Rover tasarımına benzediği yorumları yapılan aracın 2.6 ton ağırlığa sahip olduğu ve beş metre uzunlukta, iki metre genişlikte, 1.7 metre yükseklikte bir gövdeden oluştuğu da söylendi. Çok merak edilen bir nokta olan aracın iptal sebebini projenin henüz tamamlanmamasına rağmen 500 milyon sterlin harcamaya sebep olması olarak bildiren kurucu Sir James Dyson, seri üretime geçilmesinin ardından aracın zarar edeceğinin tahmin edildiğini ve bu durumların iptale sebebiyet verdiğini söyledi.