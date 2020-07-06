E-bebek isimli alışveriş sitesinin bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Kullanıcıların son birkaç gündür erişim sorunları yaşamaya başlamasının ardından ortaya atılan iddialar, sitenin veritabanının şifrelendiği ve açmak için de fidye istendiği yönünde.

Hayatımızın dijitalleşmesiyle birlikte siber güvenlik büyük bir önem kazandı. İnsanlar, bilgisayar korsanlarının kurbanı olmamak için ellerinden geleni yapsalar da zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Ayrıca bilgisayar korsanları, kimi zaman düzenledikleri saldırılarla popüler internet mecralarının kontrolünü ele geçirebiliyorlar. Şimdi ortaya atılan bir iddia ise Türkiye'nin popüler alışveriş sitelerinden E-bebek'in saldırıya uğradığını ve bilgisayar korsanlarının site yetkililerinden fidye istediklerini ortaya koyuyor.

Aslına bakacak olursak E-bebek, son birkaç gündür zaten çeşitli sorunlarla konuşuluyordu. Kullanıcılar, internet sitesine girmekte zorlandıklarını ya da hiçbir şekilde giremediklerini beyan ediyorlardı, ta ki biraz önce sitenin ana sayfasında görülen bilgilendirme mesajına kadar.

An itibarıyla siteye girdiğinizde şirket, siber saldırıya uğradıklarını ve şimdilik yalnızca faaliyetlerin fiziksel mağazalarında sürdürüleceğini belirten bir açıklamada bulundu.

İddialara göre bilgisayar korsanları, E-bebek'ten 300 Bitcoin fidye istiyor

Sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre bilgisayar korsanları, E-bebek'in veritabanını ele geçirerek şifre koymuşlar. Hal böyle olunca da E-bebek'in internet sitesi erişilmez duruma gelmiş. Üstelik bu saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının E-bebek'ten 300 Bitcoin, yani yaklaşık olarak 19 milyon TL'lik fidye istediği ifade ediliyor.