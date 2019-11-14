GSM ve İnternet Şirketleri Size Borçlu Olabilir

Mobil, sabit internet ve GSM hizmetleri için pek çok firmada aboneliğimiz var. Bu abonelikleri sonlandırsak bile tüketici kaydımız, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Aynı hizmet ile firmalara olan eski yeni tüm borçlarınızı görebiliyorsunuz. Ancak firmaların size borçu çıkma de var. Peki e-Devlet üzerinden borç ve alacak sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Türk Telekom, Vodafone, Turkcell… Kablolu ve kablosuz iletişim ihtiyaçlarımız için bireysel anlamda bile birden fazla aboneliğe sahip olmaya başladık. İletişim giderlerimiz her geçen yıl artarken, faturalı abonelik sistemleri de yaygınlaşıyor.

Ülkemizde hizmet veren operatörlerin ve GSM firmalarının müşteri hizmetleri konusunda da çoğu zaman beklenileni karşılayamadıklarını biliyoruz. Örneğin taahhütünüz varsa, belki de fazladan fatura ödemiş olabilirsiniz. Olmadı aksaklıklardan dolayı firma size iadede bulunmuş ya da borcunuzu silmiş olabilir. İşte bunu kontrol etmek için e-Devlet’te BTK’ya bağlı bir hizmet var.

BTK Mobil, Sabit İnternet, kablo tv işletmecilerinden borç ve alacak sorgulama nasıl yapılır?

Öncelikle buradaki bağlantıdan BTK’nın e-Devlet üzerindeki resmi hizmetine gidin,

Ardından karşınızda çıkan sayfada e-Devlet hesabınız ile giriş yapın,

Sayfa yüklendiğinde hangi şirkette kaç aktif, kaç pasif aboneliğiniz olduğunu,

Bu aboneliklerden kaçına ait borç ya da alacak olduğunu görebilirsiniz.

Söz konusu ekranda eğer borçlu olduğunuzu görüyor ve bu borcu haklı bulmuyorsanız, durumu hemen hizmet aldığınız firmaya bildirmenizi tavsiye ederiz. Eğer alacaklı görünüyorsanız ise yapmanız gereken şey çok basit. Alacak gördüğünüz satırın altındaki “Talep Et” butonuna tıklamak ve ücretinizi geri almak.

Çoğu kullanıcının 3-4 TL bandında alacağı çıkarken, bazı kullanıcılar 2-3 aylın fatura tutarlarını geri alabiliyorlar. Daha fazla lafı uzatmayalım, siz de deneyip görebilir, sonuçlarını yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.