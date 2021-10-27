e-Devlet hizmetinde erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, e-Devlet'e internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden giriş yapamıyorlar. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

Türkiye'de resmi işlemlerin yapılabilmesi için yoğun bir şekilde kullanılan e-Devlet hizmetine erişim sorunları yaşanıyor. Siteye giriş yapmak istediğinizde, uzun süreli bekleyişten sonra "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı görünüyor. Bu durum, e-Devlet'in mobil uygulamasında da kendisini gösteriyor.

Yetkililer, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak çökmeyle ilgili olarak bir siber saldırı üzerinde durulmuyor gibi görünüyor. Muhtemelen yoğunluktan dolayı böyle bir durum yaşandı.

e-Devlet'e girenler bu görüntüyle karşılaşıyor

Güncelleme:

Saat 14:09 itibarıyla yaptığımı kontrollerde, sorunun giderildiği ve hizmete erişimin normal hale döndüğünü görüyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa bilgi vermeye devam edeceğiz...