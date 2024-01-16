e-Devlet'e Erişim Sorunları Yaşanıyor

e-Devlet’in internet sitesinde erişim sorunları yaşanıyor.

Vatandaşların devlet tarafından verilen hizmetlere elektronik ortamdan ulaşmasını sağlayan e-Devlet, şu sıralarda erişim sorunlarıyla gündemde.

Sosyal medyadan birçok kullanıcı, e-Devlet’e giriş yapmaya çalışırken sorun yaşadıklarını ve sitenin açılmadığını bildirdi. Biz de denediğimizde e-Devlet’e erişilemediğini gözlemledik.

Erişim sorunun neden yaşandığı bilinmese de yoğunluktan dolayı olduğu düşünülüyor

e-Devlet’te hâlen devam eden erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak yoğunluk nedeniyle böyle bir problemin yaşanıyor olma ihtimali var. Eğer durum böyleyse bugün yapılan emekli zammı açıklamasıyla böyle bir şey yaşanmış olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ekstra %5 zam yapılacağını ve emekli maaşı alt sınırının 7 bin 500 TL’den 10 bine çıkarılacağını açıklamıştı.