E-Devlet'in Soyağacı Uygulamasından Kaç Kişi Faydalandı?

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet uygulaması üzerinden verilen “Alt-üst soy raporu” hizmetinin başladığı günden bu yana, 34 milyon 431 bin 76 belge üretildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 25 Şubat tarihinde e-Devlet üzerinden kişilerin alt ve üst soylarına dair bilgilerin sorgulanabileceği açıklanmıştı. Özellikle uygulamanın ilk başladığı günlerde çok büyük yoğunluk yaşanmış ve hizmet kilitlenmişti.

3 Kasım 2017 tarihli, 30229 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 44’üncü maddesinin 5’nci fıkrasında değişikliğe gidilmiş, fıkraya "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devletkapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü dahil edilmişti.

8 Şubat’tan itibaren internetten alınabilen alt-üst soy raporu büyük ilgi görmüştü. O günden bu yana da vatandaşların hizmete olan ilgisi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre şu ana kadar 34 milyon 431 bin 76 belge üretildi.

Belgelerde yalnızca kişilerin kendisine ait soy bilgileri yer alıyor. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kardeşler gibi yan soyların bilgileri bu belgelerde yer almıyor.