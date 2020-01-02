e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunlu Hale Getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020 tarihi ile beraber, e-Fatura kullanan mükellefler, aracı hizmet sağlayıcıları ve internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler, e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu geçiş yapacak. Yeni sisteme katılacak işletmelerin sayısının yaklaşık olarak 100 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

Sözcü'nün yaptığı habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL’yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur” denildi.

İş süreçlerinin ve ticaretin hızlandırılarak şirketlerin verimliliğinin artması, kaynakların şirkete güç kazandıracak farklı alanlar için kullanılması ve dijital ortamda fatura oluşturma kolaylığı gibi noktalarda yarar sağlanacağı düşünülen yeni dönem, mükellefler açısından da merak konusu.

Hangi işletmeler yeni sisteme geçiş yapacak?