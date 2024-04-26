Ticaret Bakanlığı, "E-İhracatta ChatGPT ve Yapay Zekâ Araçları" isimli kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuz, e-ihracat yapanların hangi yapay zekâ araçlarını kullanmaları gerektiğini açıklıyor.

Yapay zekâ, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Artık gerek eğitim hayatımızda gerekse profesyonel yaşantımızda yapay zekâdan destek alıyoruz. Yapay zekânın ne kadar önemli olduğunun farkında olan Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, e-ihracat yapan veya e-ihracat yapmayı düşünenleri ilgilendiren bir kılavuz yayımladı. Bakanlık, bu kılavuz kapsamında e-ihracat için kullanılabilecek yapay zekâ araçlarını açıkladı. ChatGPT'nin başta olduğu listede, haberlerimizde sık sık sözünü ettiğimiz yapay zekâ araçları bulunuyor.

İşte e-ihracat yaparken kullanılabilecek yapay zekâ araçları:

ChatGPT

Midjourney

Tailor Brands

10Web IO

Opus Pro

Invideo AI

Gamma App

ElevenLabs

TLDV.io

Ticaret Bakanlığı, e-ihracat sırasında neden bu yapay zekâ araçlarının kullanılması gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, Midjourney ile gerçekçi görüntüler oluşturulabileceği, TLDV.io ile de video içeriklerin özetlenebileceği ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, Tailor Brands ile kurumsal kimlik gelişiminin desteklenebileceğini, 10Web IO ile de web site oluşturmanın kolaylaşacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "E-İhracatta ChatGPT ve Yapay Zekâ Araçları" isimli kılavuzun tamamına buradan ulaşılabilir.