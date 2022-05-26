Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, ocak-mart çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını paylaştı. Şirketin bu süreçte analistlerinin beklentilerini aştığı; ancak gelirde ciddi bir gerileme yaşadığı görüldü.

Yılın ilk aylarının tamamlanmasının ardından dünyanın her bir yanından birçok dev şirket, bu süreçte elde ettiği gelirleri paylaşıyor. Şimdi ise Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, yılın ilk üç ayında elde ettiği gelirler ile ilgili verileri yayınladı.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında bulunan Alibaba, Çin’de son zamanlarda pandemi sebebiyle ortaya çıkan kısıtlamaların ve ülkenin ekonomisindeki yavaşlamaların ardından Mart çeyreğinde elde edilen gelirlerini paylaştı. Veriler incelendiğinde şirketin tahminleri geçtiği; ancak net gelir konusunda düşüş yaşadığı görüldü.

Net gelirde %59’luk düşüş yaşandı

Birçok alanda ve ülkede faaliyet göstermesiyle e-ticaret konusunda büyük önem taşıyan Alibaba, yaptığı açıklamalarda gelirinin 204,05 milyar yuana; yani 32,19 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu sayının, analistlerin 200,6 milyar yuan (29,7 milyar dolar) tahmininden yüksek olduğu belirtildi. Ancak iç ticaret, bulut teknolojileri gibi sebeplerle oluşan bu %9’luk artışın, şirketin 2014’te halka arz edilmesinden bu yana yaşanan en yavaş artış olduğu da gelen haberlerde yer aldı.

Bunun yanı sıra açıklamalarda bir milyardan fazla müşteriye sahip şirketin son bir yılda %19’luk bir yükselişle 853,1 milyar yuan (126,5 milyar dolar) gelire ulaştığı ve analistlerin tahminlerini geride bıraktığı ifade edildi. Ancak mali sonuçlar, net gelir konusunda şirketin 62 milyar yuana (9,2 milyar dolar) düştüğünü ve bu konuda %59’luk bir gerileme yaşadığını ortaya koydu. Ayrıca şirketin hisselerinin sene başından bu yana %31,8 değer kaybettiği belirtildi.

Ek olarak şirketin bulut teknolojileri bölümünün, ocak-mart çeyreğinde 1,1 miyar yuan (163 milyon dolar) kâr ederek bu konuda bir ilke imza attığı bildirildi.

Açıklamalara göre Çin’de son aylarda COVID-19 vakalarının artması ve ekonomik yavaşlamalar bu sonuçların oluşmasına neden oldu. Şirketin CEO’su Daniel Zhang Yong da açıklamalarında iyileşmenin hemen gerçekleşmeyebileceğini; ancak durumun yavaştan düzelmeye başladığını belirterek bu aylarda ilerleme kaydetmeyi beklediklerini aktardı.