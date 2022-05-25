Son dönemlerde pek çok ülkede hizmet vermeye başlayan Getir, devasa bir büyüme elde etmişti. Bugün ortaya çıkan bir haber ise şirketin küçülmeye gidebileceğini ileri sürüyor.

Getir, kısa bir süre içinde büyük bir pazar payına sahip oldu ve neredeyse her alanda hizmet vermeye başladı. Her ne kadar verdiği hizmetler, bazı ülkelerde tartışmalara sebep olsa da Getir oldukça sevilen bir uygulama haline geldi.

Yaşadığı büyümeyle birlikte dünyada da çok sayıda kullanıcıya ulaşan şirketle ilgili hepimizin beklentileri daha çok ülkede ve daha fazla hizmete sahip olması yönünde. Ancak bugün ortaya çıkan haberler, tüm dünyanın olduğu gibi Getir’in zor günler yaşadığını gösterdi.

Yüzde 14’lük küçülmeye gidiliyor

TechCrunch’ın haberine göre, Getir’in bugün yaptığı bir sunumda şirketin küçülmeye gideceği açıklandı. Sunumda yer verilen açıklamaları içeren haberde, Getir’in agresif bir şekilde büyümesinin şirketi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ekonomik olarak zor günler yaşayan şirket, yönetim ekibiyle birlikte zor bir karar vermek durumunda kalmış.

Haberde uzun tartışmaların sonucunda yüzde 14’lük bir küçülmeye gidileceği kararına varıldığı belirtiliyor. Ancak bu küçülmenin yüzdelik oranının ülkelere göre değişiklik gösterebileceği bildiriliyor. Zor bir karar aldıklarını yazan açıklamada, çalışanların haklarını alması için büyük bir çaba sarf edileceği yer alıyor. Tabii küçülmeye gidilmesi durumunda, çok sayıda çalışanın işten çıkartıldığını görebiliriz. Bununla birlikte Getir’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelirse sizleri yine konuyla ilgili bilgilendiriyor olacağız.