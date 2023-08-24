2023'ün ilk yarısı için e-ticaret sektörüyle ilgili veriler paylaşıldı. Böylelikle hangi sektörlerin daha çok ciro yaptıkları gibi e-ticaretle uğraşanlar için hayati olan bilgiler ortaya çıkmış oldu.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen e-ticaret, bugün aradığımız her ürüne anında ulaşmamızı sağlıyor. Haliyle, bu sektörde oldukça büyük bir pazar oluşmuş durumda. Türkiye'de bilindik e-ticaret yazılımları sağlayıcıları arasında bulunan Ticimax'in 2023'ün ilk yarısına ilişkin verileri ise e-ticaret yapan veya e-ticaret yapmayı düşünen tüm vatandaşlar için büyük önem arz ediyor.

Ticimax ile çalışan 15 binden fazla e-ticaret sitesinden alınan verilere göre vatandaşlar, 2023'ün ilk yarısında 2 milyon 378 bin 18 adet e-ticaret siparişi geçtiler. Paylaşılan veriler, 2023'ün ilk yarısının önceki yıllara göre istikrarlı bir yükseliş yaşandığını gözler önüne seriyor. Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli'ye göre e-ticaret sektörü, mevcut veriler ışığında yılın ikinci yarısında en az yüzde 50 büyüme gösterecek.

E-ticaret sektöründe öne çıkanlar:

Alanına göre en çok satış yapan kategoriler

Tekstil ve giyim

Ayakkabı

Gıda

Kozmetik

Kitap

Bebek ve çocuk ürünleri

Tesettür giyim

E-ticaret işine girişmek isterseniz, yukarıdaki kategorilerden birini tercih etmeniz durumunda daha fazla satış yapma olasılığınız bulunuyor.

En çok ciro yapan kategoriler

Ticimax'in 15 binden fazla e-ticaret sitesinden edindiği veriye göre Türkiye'de en yüksek ciro yapan sektörler şöyle:

Ayakkabı

Tekstil ve giyim

Otomotiv yedek parça

Ortalama sepet tutarlarına göre kategoriler

Yapılan araştırmaya göre 2023'ün ilk yarısında gerçekleştirilen e-ticaret siparişlerinde sepet tutarının ortalaması 1.475 TL idi. Ortalama sepet tutarının en yüksek olduğu sektörler ise şöyle:

Bilgisayar: 3.457 TL

Deniz ürünleri: 3.371 TL

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri: 3.172 TL

Aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri: 2.131 TL

Hırdavat: 2.036 TL

En çok internet alışverişinin yapıldığı şehirler

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

Kocaeli

En çok tercih edilen ödeme yöntemleri

Kredi kartı

Kapıda nakit ödeme

Kapıda kredi kartıyla ödeme

Havale

En çok satış yapılan gün

Ticimax'e göre vatandaşlar, en çok salı günleri internet üzerinden alışveriş yapıyorlar. Araştırmaya göre salı günleri, son üç yıldır en çok satışın yapıldığı gün olarak kayıtlara geçiyor.