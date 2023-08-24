İnternet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen e-ticaret, bugün aradığımız her ürüne anında ulaşmamızı sağlıyor. Haliyle, bu sektörde oldukça büyük bir pazar oluşmuş durumda. Türkiye'de bilindik e-ticaret yazılımları sağlayıcıları arasında bulunan Ticimax'in 2023'ün ilk yarısına ilişkin verileri ise e-ticaret yapan veya e-ticaret yapmayı düşünen tüm vatandaşlar için büyük önem arz ediyor.
Ticimax ile çalışan 15 binden fazla e-ticaret sitesinden alınan verilere göre vatandaşlar, 2023'ün ilk yarısında 2 milyon 378 bin 18 adet e-ticaret siparişi geçtiler. Paylaşılan veriler, 2023'ün ilk yarısının önceki yıllara göre istikrarlı bir yükseliş yaşandığını gözler önüne seriyor. Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli'ye göre e-ticaret sektörü, mevcut veriler ışığında yılın ikinci yarısında en az yüzde 50 büyüme gösterecek.
E-ticaret sektöründe öne çıkanlar:
Alanına göre en çok satış yapan kategoriler
- Tekstil ve giyim
- Ayakkabı
- Gıda
- Kozmetik
- Kitap
- Bebek ve çocuk ürünleri
- Tesettür giyim
E-ticaret işine girişmek isterseniz, yukarıdaki kategorilerden birini tercih etmeniz durumunda daha fazla satış yapma olasılığınız bulunuyor.
En çok ciro yapan kategoriler
Ticimax'in 15 binden fazla e-ticaret sitesinden edindiği veriye göre Türkiye'de en yüksek ciro yapan sektörler şöyle:
- Ayakkabı
- Tekstil ve giyim
- Otomotiv yedek parça
Ortalama sepet tutarlarına göre kategoriler
Yapılan araştırmaya göre 2023'ün ilk yarısında gerçekleştirilen e-ticaret siparişlerinde sepet tutarının ortalaması 1.475 TL idi. Ortalama sepet tutarının en yüksek olduğu sektörler ise şöyle:
- Bilgisayar: 3.457 TL
- Deniz ürünleri: 3.371 TL
- Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri: 3.172 TL
- Aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri: 2.131 TL
- Hırdavat: 2.036 TL
En çok internet alışverişinin yapıldığı şehirler
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Antalya
- Kocaeli
En çok tercih edilen ödeme yöntemleri
- Kredi kartı
- Kapıda nakit ödeme
- Kapıda kredi kartıyla ödeme
- Havale
En çok satış yapılan gün
Ticimax'e göre vatandaşlar, en çok salı günleri internet üzerinden alışveriş yapıyorlar. Araştırmaya göre salı günleri, son üç yıldır en çok satışın yapıldığı gün olarak kayıtlara geçiyor.