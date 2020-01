Yılın En Büyük Oyun Fuarı E3 2020'den Neler Bekleniyor?

Dünyanın en büyük elektronik eğlence fuarı olan E3, bu sene de dünyanın her yerinden oyun ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Bu seneki fuar hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz ancak geçen sene fuarda gördüklerimiz ve bazı şirketlerin yakın zamanda yaptığı açıklamalardan yola çıkarak çeşitli tahminler yaparak bir içerik hazırladık. Gelin detaylara birlikte bakalım.

E3, ya da tam adıyla Electronic Entertainment Expo; her sene tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken bir elektronik eğlence fuarı olarak biliniyor. 1995 yılından beri her yıl düzenlenen fuar, bu sene de 2009’dan beri merkez edindiği Los Angeles Convention Center’da düzenlenecek. E3 2020; yeni oyunlar, beklenen konsollar ve eğlenceyle teknolojinin buluştuğu her yeni şeyi misafirlerine sunacak.

Microsoft ve Nintendo gibi büyük isimlerin katılım gerçekleştireceği E3 dâhilinde çok önemli tanıtımlar ve duyurular olması bekleniyor. Hakkında resmen onaylanmış çok az şey bulunan fuara bu sene PS5’i çıkarması beklenen Sony’nin katılmayacak olması ise şaşırtıcı bir gelişme olarak anılacak.

Sony neden yok?

Geçen seneki E3’te bulunmayan Sony, görünüşe göre bu sene de fuara katılmayacak. PS4’ü E3 2013 dâhilinde tanıtmış olan şirket, bu sene Nintendo ve Microsoft gibi rakipleriyle ilgi yarışına girmek yerine farklı bir strateji izleyecek.

E3 2020’de Microsoft'tan neler bekliyoruz?

Rakibi Sony’nin aksine konsolunu tanıtmak için fuarda bulunacak olan Microsoft, iddialara göre Anaconda ve Lockhart konsolları hakkında bilgi verecek. Xbox Series X'in yanında disk girişi barındırmayan daha ucuz bir konsol tanıtması beklenen şirket, bazı Xbox’a özel oyunların da tanıtımını yapacak. Halo Infinite’in oynayışına dair görüntüler ve oyun hakkında bazı bilgilere ulaşacak olmamız muhtemel.

Nintendo fuarda neler tanıtacak?

Nintendo, yine her zamanki gibi fuara katılacak ancak yeni bir cihazın tanıtımının yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Bir süredir şirketin Nintendo Switch Pro adında yeni bir konsol çıkaracağına dair iddialar konuşulmakta. Bu iddia doğruysa E3 2020, yeni konsolu tanıtmak için uygun yer olabilir; özellikle de dikkatleri kolaylıkla kendi üzerine çeken Sony meydanda yokken.

Şirket, geçen sene fuarda Zelda BOTW devam oyununun tanıtım videosunu göstermişti. Oyunun ne zaman çıkacağının bilgisini artık E3 2020’de alırız diye düşünüyoruz. Yine geçen sene kısaca tanıtılan oyunlardan biri olan Metroid Prime 4’ün de neye benzeyeceğini bu sene görme şansı yakalayabiliriz. Şirketin sunumunda yer vereceğine emin olduğumuz şey ise Super Smash Bros Ultimate oyunu. Muhtemelen oyun için yeni bir DLC tanıtılacak.

Oyunlar adına beklenebilecek gösterimler:

2020 yılında çıkması beklenen birçok oyun duyurulmuş durumda; yani fuarda bol bol oynayış videosu, fragman, duyuru ve çıkış tarihiyle karşılaşabiliriz. Bu oyunlardan bazıları Gods and Monsters, Little Nightmares 2, No More Heroes III, Bayonetta 3, Super Meat Boy Forever, Everwild ve Hollow Knight: Silksong olacak.

Her sene fuarda bulunan Bethesda da yakında DOOM Eternal’ı piyasaya sunacak ancak bunun dışında fuarda ne olacak bilinmiyor. Bilim kurgu RPG oyunu Starfield ya da yeni bir Elder Scrolls oyunu tahminlerden bazıları olabilir.

Geçen sene tanıtılan ve şu anda kullanıma açık olan Google Stadia fuarda karşımıza çıkacak Google ürünlerinden olabilir. Belki de Destiny 2 dışında Stadia’da oynanabilecek yeni oyunlar da görebiliriz.

Geçen sene düzenlenen E3 2019 dâhilinde hangi oyunların duyurulduğuna buraya tıklayarak daha önce yayınladığımız haberden ulaşabilirsiniz zira geçen sene tanıtılmış ve henüz çıkmamış bazı oyunlar bu sene de fuarda karşımıza çıkabilir.