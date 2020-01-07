İddia: Nintendo Switch Pro, 2020 Yılında Çıkış Yapacak

Nintendo Switch'in yeni versiyonu Switch Pro'nun 2020 yılında çıkacağı yönünde ortaya atılan ve uzun süredir konuşulan iddialar son zamanlarda daha da alevlendi. Nintendo'nun yenileme alışkanlığını göz önünde bulunduran çoğu analist, yeni konsolun bu senenin ortalarında piyasaya sürüleceğini savunuyor.

Yeni ortaya çıkan haberler, 2020 yılında daha güçlü bir Nintendo Switch’in çıkarılabileceğine dair iddiaları yeniden alevlendirdi. 'Pro Switch' sürümünün 2020 yılında çıkacak olduğu iddiası, aslında geçen sene bile dilden dile dolaşıyordu.

Tayvanlı internet sitesi Digitimes’a göre yeni Switch modeli, 2020 yılının ilk çeyreğinde yoğun bir üretim sürecine girecek ve bu sürecin sonrasında yılın ortalarına doğru piyasaya sürülecek. Analistlerin tahminleriyle de örtüşen bu haber ve iddialar, Switch Pro’nun önümüzdeki aylarda raflarda olabileceği düşüncesini destekler nitelikte.

Nintendo’nun yenileme alışkanlığı bilinen bir özellik:

Yeni Nintendo Switch modeli, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Wall Street Journal yazarı Takashi Mochizuki tarafından haber yapılmıştı. Haberde Nintendo’nun Switch serisini canlı tutmak üzere bazı yeni gelişmelere imza atacağından bahsedilmişti.

Nintendo’nun Switch serisine sürekli olarak yenilikler getirdiği bilinen bir gerçek. Daha önce DS ve 3DS konsollarına birçok yeni sürüm getirilmişti. Bunu göz önünde bulundurursak geçen sene Switch’in büyük bataryalı versiyonunu ve Lite versiyonunu çıkaran şirket, yeni bir Switch sürümünün üzerinde daha çalışıyor olabilir. Çıkarılması beklenen sürümde ne gibi yeni özellikler olabilir bilmiyoruz ancak bazı söylentiler cihazın işlem hızında artış olacağına işaret ediyor.

İddianın kesinliğine inanan analistler mevcut:

Kantan Games’ten Dr. Serkan Toto, GameIndustry’ye yaptığı açıklamalarda yeni sürümün çıkma ihtimaline dair “Aklımda Nintendo’nun 2020 yılında ‘Switch Pro’ modelini çıkaracağına dair hiç şüphe yok. Daha spesifik olmak gerekirse 4K görüntü kalitesine sahip, daha güçlü bileşenlerle donatılmış bir model bekliyorum” ifadelerini kullandı. Piers Harding-Rolls gibi bazı analistlerin düşüncesiyse çıkarılan Switch ve Switch Lite sürümlerinden sonra 2020’de daha gelişmiş bir Switch çıkarılma şansının düşük olduğu yönünde.