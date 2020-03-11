E3 2020, Corona Virüsü Nedeniyle İptal Edildi İddiası

Dün itibarıyla ülkemizde de tespit edilen Corona virüsüne karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Mobil Dünya Kongresi'nin iptal olmasına neden olan corona virüsünün, şimdi de E3 2020'yi iptal ettirdiği iddia edildi.

Tüm dünya şu sıralar Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünü konuşuyor. Dün itibarıyla ülkemizde de görüldüğü açıklanan virüs, bugüne dek 4.284 kişinin hayatına mal oldu. İnsanlar, Corona virüsüne karşı kendi önlemlerini alırken yetkililer, binlerce kişinin katıldığı etkinlikleri bir bir iptal ediyorlar. Şimdi iptal edilen uluslararası etkinlikler arasına bir yenisi daha eklenmiş olabilir.

Oyunseverler, her yıl haziran ayında düzenlenen Electronic Entertainment Expo'yu (E3) iple çekiyorlar. Çünkü Los Angeles'ta düzenlenen bu etkinlik, dünyanın en büyük oyun fuarı. Yüz binlerce oyunsever, oyun sektörünün en büyüklerinin bir araya geldiği bu etkinlikler kapsamında hem yeni oyunlarla tanışma hem de dünyanın en popüler oyunlarını deneyimleme imkanı buluyor. Son iddialara göre yine haziran ayında düzenlenmesi beklenen E3 2020, iptal edildi.

"E3 2020 iptal edildi ancak daha açıklanmadı"

E3 2020 etkinliklerinin iptal edildiğini ilk dillendiren platform "Ars Technica" oldu. Teknoloji sektörünün köklü haber sitelerinden bir tanesi olan Ars Technica, E3 2020'nin iptal edildiğini fakat şu an için oyunseverlere açıklanmadığını ifade ediyor. Ars Technica, bu bilgileri doğrudan yetkililerden aldıklarını ve normal koşullarda 10 Mart'ta konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını ancak bu açıklamanın da ertelendiğini söylüyor.

Aslına bakacak olursak Ars Technica'nın iddialarının yersiz olduğunu söyleyemeyiz. Corona virüsü yayılmaya devam ettikçe alınan önlemlerin kapsamı büyüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Mobil Dünya Kongresi ve Cenevre Otomobil Fuarı gibi bazı uluslararası etkinlikler iptal edildi. Yetkililer, insanları Corona virüsünden koruyabilmek adına böyle bir karar aldıklarını açıkladılar.

Ars Technica tarafından yapılan açıklamalara göre E3 yetkilileri, fuarın yeniden planlanması üzerinde çalışıyorlarmış. Alternatifler arasında başka bir yer, başka bir tarih gibi seçeneklerin olduğunu söyleyen Ars Technica, E3 2020'nin bu yıla özel olarak çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. Ancak bu konuyla ilgili olarak da henüz netleşmiş bir şey yok.

Oyunseverler şimdi, E3 2020 yetkililerinden yapılacak bir açıklamayı bekliyorlar. Çünkü imkanı olan oyunseverler, Los Angeles'ta düzenlenecek etkinlikler için daha şimdiden yerlerini ayırtmışlardı. Bu konuyla ilgili olarak da "Devolver Digital"den bir açıklama geldi. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda E3 2020 için yaptırılan otel rezervasyonların iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.