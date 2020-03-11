Türkiye'de İlk Corona Virüs Vakası Tespit Edildi

Türkiye sınırları içerisinde ilk Corona Virüsü vakası tespit edildi. Bakan Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalara göre bu vaka şu an için kontrol altında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saat 00.53'te yapmış olduğu resmi açıklamaya göre, Türkiye'deki ilk Corona virüsü vakası tespit edildi. Hastanın bir erkek olduğu ve hemen karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Fahrettin Koca, hastanın hangi şehirde karantina altına alındığı bilgisini paylaşmazken, ailesinde ve yakınlarında Corona virüsüne raslanılmadığı bilgisini paylaştı.

Bakanın resmi açıklamalarına göre ilk hastanın kısa süre önce Avrupa'da bulunduğu, virüsü taşıyarak belirtileri Türkiye sınırları içerisinde gösterdiği anlaşıldı.10 Mart Salı günü akşam saatlerinde yüksek ateş, mide bulantısı ve öksürük gibi şikayetlerle hastaneye başvuran vatandaşın test sonuçları da pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk Corona virüsü vakası açıklamaları:

Fahrettin Koca, üzücü ancak korkutucu olmayan bir gelişme yaşandığını belirterek, "Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan bir erkek vatandaşımızın test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Bahsi geçen Corona Virüsü hastasının erkek ve Türk vatandaşı olduğu, yakın zamanda yurt dışından geldiği ve kısa süre içerisinde hastalık belirtilerinin fark edilip gerekli tedbirlerin alındığı belirtiliyor.

Aynı zamanda Bakan Koca, Avrupa'dan gelmiş olan hastanın durumunun iyi olduğunu, herhangi bir bulaşma yaşandıysa bunun sınırlı olduğunu ve toplumu tehdit etme durumunun olmadığını, hasta kişinin tespit edildiğini belirtti. Bakan Koca, "Bu vaka, virüsün sadece sınırlarımız içerisine girdiği anlamına gelmektedir. Risk somut ancak tedibrler ise basittir. Corona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Karantina altına alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez." açıklamalarında bulundu.

"Yurt dışına çıkmayalım"

Basın açıklaması esnasında durumun kontrol altında olduğunu belirten Fahrettin Koca: "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen Corona virüsten korunma yollarına mutlaka uyalım" dedi ve "Hastanın hangi ilde olduğunu bildirmeyi, hasta mahremiyeti açısından doğru bulmuyorum." ifadelerine yer vererek, hastanın bulunduğu hastanenin ismini, hastanın hangi ülkeden ve hangi uçakla geldiği bilgilerini açıklamayı da reddeti.

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