EA CEO'su, Sims 5'in Yolda Olduğunu Resmen Açıkladı

Maxis tarafından geliştirilen Sims serisi, birçok kişiye göre tüm zamanların en başarılı video oyun serilerinden biri. En son 4. oyunla karşımıza çıkan serinin yeni oyununun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. EA CEO'su Andrew Wilson, bugün Sims 5’in yolda olduğunu resmen açıkladı.

Bir süredir Sims 5 hakkında kafa yoran oyucuların beklediği haber sonunda geldi. Oyunun yayıncısı olan EA’nın CEO’su Andrew Wilson, Sims 5 hakkında oyuncuların beklediği o güzel haberi verdi.

Wilson; oyun karakterlerinin geliştirildiğini, yeni karakterlerin daha eğlenceli ve gerçekçi olduğunu söylerken yeni oyunun yakında geleceğini belirtti. Haberler bununla da bitmiyor. Wilson’ın oyuncuları heyecanlandıracak bir haberi daha var.

Sims 5, birçok platform için yayınlanacak:

Wilson, yaptığı açıklamada Sims 5’in yeni platformlar için de yayınlanacağını söyledi. Yani Sims 5, PlayStation 5 ve Xbox Series X’te de oynanabilecek. Wilson, Sims’in aynı zamanda bulut tabanlı oyun platformlarında ve sosyal medyada da oynanabileceğini duyurdu.

Oyunculara bu platformlarda iyi deneyimler kazandırmak istediklerini ve bu yüzden oyunun hâlâ gelişim aşamasında olduğunu haber veren Wilson, oyun ne zaman çıkacak sorusuna net bir tarih vermedi.

Oyuncular kendilerini de oyuna dâhil edebilecek:

Sims 5’te beklenen bir diğer özellik ise oyunun çevrimiçi olması ve oyuncuların kendi karakterlerini oyuna dâhil edebilmeleri. Wilson, oyuncuların kendi arkadaşlarıyla birlikte Sims evreninde güzel ve eğlenceli vakit geçirmesini istediklerini belirtiyor. Tüm bu yeniliklerden sonra Sims hayranlarının heyecanlı bekleyişi devam edecek gibi görünüyor.

Henüz yılın başında olduğumuz için oyunun ne zaman çıkacağına dair kesin bir bilgi olmamakla beraber oyunu geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyebiliriz. Lansman tarihi ne zaman belli olur bilinmiyor fakat 2020 yılı içinde oyunun çıkacağı tahmin ediliyor. Kısacası oyuncuların bu yıl Sims 5 için bekleyişleri son bulabilir.