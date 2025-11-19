Tümü Webekno
The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards tarihinde daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı ve Megabonk'un geliştiricisi, takdim edildiği adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam’de büyük ilgi gören roguelike hayatta kalma oyunu Megabonk, “En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun” kategorisinde The Game Awards’a aday olmuştu ancak geliştirici "vedinad" yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Gerekçe olarak daha önce farklı stüdyo isimleriyle oyunlar geliştirdiğini ve bu nedenle kategorinin şartlarını karşılamadığını belirten geliştirici, “Bu ödüle layık görülmek benim için büyük onur ama doğru hissettirmiyor.” dedi.

Megabonk adaylıktan çekildi

Megabonk

The Game Awards sunucusu Geoff Keighley, kategorinin yalnızca ilk oyununu bu yıl çıkaran yeni bağımsız stüdyoları ödüllendirdiğini söylerken, vedinad'ın çekilme talebini de hızla onayladı ve Megabonk'u adaylar arasından çıkardı.

Şimdilik Megabonk'un yerine başka bir adayın açıklanıp açıklanmayacağı belirsiz ama görünüşe göre yeni bir aday olmadan, kalan mevcut adaylarla oylama sürdürülecek.

