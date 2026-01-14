[15-18 Ocak] EA FC 26, Bu Hafta Sonu Boyunca Xbox'ta Ücretsiz Olacak

Xbox'ın belirli aralıklarla hafta sonlarında ücretsiz oyunlar sunduğu Free Play Days kapsamında bu hafta EA FC 26 ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

EA ve Xbox, EA FC 26'nın bu hafta 15 Ocak Perşembe günü başlayacak olan Free Play Days kapsamında ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu.

Bilmeyenler için Xbox'ın Free Play Days kapsamında hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek birden fazla oyun bulunuyor ancak şu anda EA FC 26 bu hafta sonu için onaylanmış tek oyun. Geri kalan oyunların yarın açıklanması bekleniyor.

15-18 Ocak tarihleri boyunca ücretsiz oynanabilecek

Hemen üstte yer alan videoda Toni Kroos'un kendisi tarafından duyurulduğu üzere EA FC 26, 15-18 Ocak tarihleri boyunca Xbox'ta ücretsiz olarak oynanabilecek.

Xbox'ın Free Play Days kapsamında yer alan çoğu oyun için Game Pass üyeliği gerekiyor ancak bazıları tüm oyuncular için ücretsiz sunuluyor. EA FC 26'yı ücretsiz oynayabilmeniz için Game Pass aboneliğinin gerekli olup olmadığı henüz açıklanmış değil.