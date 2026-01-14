Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[15-18 Ocak] EA FC 26, Bu Hafta Sonu Boyunca Xbox'ta Ücretsiz Olacak

Xbox'ın belirli aralıklarla hafta sonlarında ücretsiz oyunlar sunduğu Free Play Days kapsamında bu hafta EA FC 26 ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

[15-18 Ocak] EA FC 26, Bu Hafta Sonu Boyunca Xbox'ta Ücretsiz Olacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA ve Xbox, EA FC 26'nın bu hafta 15 Ocak Perşembe günü başlayacak olan Free Play Days kapsamında ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu.

Bilmeyenler için Xbox'ın Free Play Days kapsamında hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek birden fazla oyun bulunuyor ancak şu anda EA FC 26 bu hafta sonu için onaylanmış tek oyun. Geri kalan oyunların yarın açıklanması bekleniyor.

15-18 Ocak tarihleri boyunca ücretsiz oynanabilecek

Hemen üstte yer alan videoda Toni Kroos'un kendisi tarafından duyurulduğu üzere EA FC 26, 15-18 Ocak tarihleri boyunca Xbox'ta ücretsiz olarak oynanabilecek.

Xbox'ın Free Play Days kapsamında yer alan çoğu oyun için Game Pass üyeliği gerekiyor ancak bazıları tüm oyuncular için ücretsiz sunuluyor. EA FC 26'yı ücretsiz oynayabilmeniz için Game Pass aboneliğinin gerekli olup olmadığı henüz açıklanmış değil.

Steam Dedektif Festivali İndirimleri Başladı (Gizem ve Dedektifliği Sevenler Bu Oyunları Kaçırmasın) Steam Dedektif Festivali İndirimleri Başladı (Gizem ve Dedektifliği Sevenler Bu Oyunları Kaçırmasın)
Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu! Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu!
Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim