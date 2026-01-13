Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu!

Oyunfor, 2025 yılına ilişkin istatistiklerini yayımladı. Böylelikle Türk oyuncuların para harcama alışkanlıkları gün yüzüne çıkmış oldu. Oyunfor verilerine göre oyunlar için harcanan para artmış durumda...

Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en popüler oyun odaklı e-ticaret platformlarından Oyunfor, 2025 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki oyunseverlerin geçtiğimiz yıl boyunca neler yaptıkları, en çok hangi oyunlar için para harcadıkları gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki Oyunfor verileri ne söylüyor? Türk oyuncular, geçtiğimiz yıl neler yaptılar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yayımlanan verilere hızlıca bakalım.

En çok Counter-Strike 2 için para harcadık!

Başlıksız-1

Oyunfor verilerine göre oyunseverlerin 2025 yılında ne çok para harcadıkları oyun, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Counter-Strike 2'ydi. Bu oyunu PUBG Mobile ve Free Fire takip ederken Valorant, Honor of Kings, Call of Duty: Black Ops 7, Roblox, World of Warcraft, League of Legends ve Metin2 de listede yer aldı.

Hazırlanan rapora göre 2025 yılı, oyuncuların daha fazla para harcadıkları bir dönem olarak kayıtlara geçti. Öyle ki oyunlar için harcanan para, 2024 yılından yüzde 14 fazlaydı. Öte yandan; Oyunfor üzerinden alışveriş yapan oyunseverlerin yüzde 62'si 30 yaş ve üstü bireylerden oluşuyordu. Erkek oyunseverler, yüzde 64'lük oran ile kadın oyunculardan daha fazla rol aldılar.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)

Konsol oyunlarına harcanan para attı, mobil oyunlara harcanan para azaldı!

Oyunfor verilerine göre 2025 yılında yapılan harcamaların yüzde 39'u PC oyunları içindi. Bu oran, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1 artış gösterdi. Ayrıca konsol oyunları için yapılan harcamalar yüzde 14 arttı. Mobil oyunlar için harcanan para ise yüzde 15 kadar gerilemiş durumda.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim