Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu!

Oyunfor, 2025 yılına ilişkin istatistiklerini yayımladı. Böylelikle Türk oyuncuların para harcama alışkanlıkları gün yüzüne çıkmış oldu. Oyunfor verilerine göre oyunlar için harcanan para artmış durumda...

Türkiye'nin en popüler oyun odaklı e-ticaret platformlarından Oyunfor, 2025 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki oyunseverlerin geçtiğimiz yıl boyunca neler yaptıkları, en çok hangi oyunlar için para harcadıkları gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki Oyunfor verileri ne söylüyor? Türk oyuncular, geçtiğimiz yıl neler yaptılar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yayımlanan verilere hızlıca bakalım.

En çok Counter-Strike 2 için para harcadık!

Oyunfor verilerine göre oyunseverlerin 2025 yılında ne çok para harcadıkları oyun, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Counter-Strike 2'ydi. Bu oyunu PUBG Mobile ve Free Fire takip ederken Valorant, Honor of Kings, Call of Duty: Black Ops 7, Roblox, World of Warcraft, League of Legends ve Metin2 de listede yer aldı.

Hazırlanan rapora göre 2025 yılı, oyuncuların daha fazla para harcadıkları bir dönem olarak kayıtlara geçti. Öyle ki oyunlar için harcanan para, 2024 yılından yüzde 14 fazlaydı. Öte yandan; Oyunfor üzerinden alışveriş yapan oyunseverlerin yüzde 62'si 30 yaş ve üstü bireylerden oluşuyordu. Erkek oyunseverler, yüzde 64'lük oran ile kadın oyunculardan daha fazla rol aldılar.

Konsol oyunlarına harcanan para attı, mobil oyunlara harcanan para azaldı!

Oyunfor verilerine göre 2025 yılında yapılan harcamaların yüzde 39'u PC oyunları içindi. Bu oran, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1 artış gösterdi. Ayrıca konsol oyunları için yapılan harcamalar yüzde 14 arttı. Mobil oyunlar için harcanan para ise yüzde 15 kadar gerilemiş durumda.