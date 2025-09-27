Electronic Arts, 50 milyar dolarlık anlaşmayla özel şirket olmayı düşünüyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Elektronic Arts'ın özel bir şirket olmak için kolları sıvadığı öne sürüldü. 50 milyar dolarlık anlaşma düşünülüyor.

Battlefield, The Sims, FC serisi ve daha birçok ikonik oyunun arkasında bulunan Electronic Arts'ın, halka açık tarzından çıkarak özel bir şirket olmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre oyun devi, özel şirket olmak için 50 milyar dolarlık anlaşmaya yakın. ABD'li özel sermaye şirketi Silver Lake, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu gibi isimlerden oluşan bir yatırımcı grubunun EA'i özel şirket yapmak için görüşmeler hâlinde olduğu da gelen bilgiler arasında.