Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Electronic Arts, 50 milyar dolarlık anlaşmayla özel şirket olmayı düşünüyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Elektronic Arts'ın özel bir şirket olmak için kolları sıvadığı öne sürüldü. 50 milyar dolarlık anlaşma düşünülüyor.

Electronic Arts, 50 milyar dolarlık anlaşmayla özel şirket olmayı düşünüyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Battlefield, The Sims, FC serisi ve daha birçok ikonik oyunun arkasında bulunan Electronic Arts'ın, halka açık tarzından çıkarak özel bir şirket olmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre oyun devi, özel şirket olmak için 50 milyar dolarlık anlaşmaya yakın. ABD'li özel sermaye şirketi Silver Lake, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu gibi isimlerden oluşan bir yatırımcı grubunun EA'i özel şirket yapmak için görüşmeler hâlinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

eaa

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim