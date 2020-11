Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre kütüphanesinde 60'tan fazla oyun bulunan EA Play; Xbox Series S/X, PC ve Android için Xbox Game Pass'e geliyor.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, bugün itibarıyla Türkiye dahil tüm dünyada oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Yeni nesil Xbox’ların piyasaya sürülmesiyle birlikte eski adı EA Access/Origin Access olan aylık abonelik servisi EA Play, bugünkü lansman ile birlikte Xbox Game Pass’e geliyor.

EA Play ile birlikte Xbox Series X oyuncuları, belirli bir aylık ücret karşılığında Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Need for Speed Heat, Battlefield V, Titanfall 2, Mass Effect, The Sims gibi popüler oyunlar başta olmak üzere EA Play kütüphanesindeki 60’tan fazla oyuna ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Xbox Game Pass Utimate aboneleri, Android telefonlarından 7 EA Play oyununa bulut üzerinden erişim sağlayabilecekler

EA Play, Xbox Series X/S’in yanı sıra Android akıllı telefon kullanıcıları ve PC oyuncuları için de Xbox Game Pass aboneliği ile kullanılabilecek. EA Play, Android için Xbox Game Pass’e bugün itibarıyla gelirken; PC'deki Xbox Game Pass aboneleri EA Play için 15 Aralık’a kadar beklemek durumunda olacaklar.

Android kullanıcıları, Xbox Game Pass Ultimate aracılığı ile bulut üzerinden sadece Dragon Age: Inquisition, Madden NFL 20, Mass Effect: Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, The Sims 4 ve Unravel 2’den oluşan 7 oyuna erişim sağlayabilecekler. PC oyuncuları ise ister normal ister Ultimate abonelik olsun tüm EA Play kütüphanesine erişebilecekler.