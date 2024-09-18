EA Sports, FC25 Ultimate Team oyuncuları ve spor tutkunları için yeni bir uygulama duyurdu. Uygulama, gerçek ve sanal sporları bir araya getiriyor.

EA, spor oyunları tutkunlarını sevindirecek yeni bir uygulama duyurdu. Yeni uygulama gerçek ve sanal sporları bir araya getirerek kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yatırımcı Günü etkinliğinde duyurulan bu yeni uygulama, ESPN gibi popüler spor uygulamalarıyla benzer özellikler taşıyor. Haberler, skorlar, istatistikler ve öne çıkan anlar gibi içeriklere ulaşabileceğiniz bu uygulama, EA'nın spor oyunlarıyla entegre olacak. Kullanıcılar, Ultimate Team kartları gibi ödüllerin kilidini açma şansına sahip olacaklar.

Gerçek ve sanal anlar bir araya geliyor

EA'den David Tinson, uygulamanın hayranların favori sporlarını ve takımlarını takip edebilmelerini sağlarken oyun içi ödüller ve topluluk özelliklerini de içereceğini belirtti. Tinson, uygulamanın gerçek hayat anlarını sanal öne çıkan anlara dönüştüren bir sistemle çalışacağını ve bu sistemin EA Sports FC motorunu kullanarak maç özetlerini her açıdan izleme imkanı sunacağını açıkladı. Uygulamada yapay zekâ kullanılarak kullanıcıların kendi simülasyonlarını oluşturabilecekleri bir özellik de bulunacak.

EA Sports uygulaması, İspanya'da LaLiga ile yapılan iş birliğiyle hayata geçirilecek. Bu iş birliği sayesinde kullanıcılar futbol dünyasından daha zengin ve dinamik içeriklere ulaşma imkanı bulacaklar.

Tinson, uygulamanın ilk etapta futbol üzerine yoğunlaşacağını ve zamanla NHL, F1 ve NCAA Football gibi diğer spor dallarını da kapsayacağını belirtti. Generative yapay zekâ teknolojisi, uygulamanın önemli bir parçası olacak ve bu teknoloji, The Sims gibi diğer EA oyunlarında da kullanılacak.

EA'nın yeni uygulaması bu sonbaharda Space'te soft-launch yapacak ve iOS ile Android cihazlarda kullanılabilir olacak. EA Sports FC ise bu hafta erken erişime açılacak ve tam sürümü 27 Eylül'de piyasaya çıkacak.